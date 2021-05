Santiago Ormeño: “Mi mayor sueño es jugar un Mundial”

Santiago Ormeño es una de las figuras de la Liga MX. En poco tiempo, el delantero logró ubicarse entre los jugadores más importantes de su club Puebla y de la competencia mexicana. Sin embargo, no siempre fue así.

En el 2019, el delantero nacional llegó a Cusco FC (antes Garcilaso) a pedido de Juan Reynoso, pero la abrupta salida del entrenador cambió el panorama de su carrera y tuvo que regresar a su natal México.

“ Tardé dos semanas en adaptarme, me empezó a poner el ‘profe’ Juan (Reynoso) pero a las dos, tres semanas se vino para acá (México). Por la manera en que salió del club, los dueños lo tomaron a mal y me tocó a mí pagar los platos rotos. Le conté al ‘profe’ lo que estaba pasando y me dijo que ‘mejor vente para acá ’”, contó ‘Santi’ al canal oficial de Puebla.

Santiago Ormeño se refirió a la similitudes entre el campeonato azteca y la Liga 1: “En cuanto a talento el fútbol peruano es parecido al mexicano pero la gran diferencia es el ritmo, acá es más dinámico y más físico, allá es solo técnico”.

Asimismo, se refirió al partido que asumirá Puebla ante Santos Laguna en la definición del clasificado a la final de la Liga MX, lo cual será una tarea complicada para los de la franja considerando la desventaja de 3-0 por el partido de ida.

“Vamos a hacer todo lo posible por revertir lo del partido pasado. Tenía mucha frustración tras el partido porque no merecíamos perder 3-0, tuvimos opciones demasiado claras y por eso me siento tranquilo y pienso que podemos revertir esto con el apoyo de la gente”, expresó Santiago Ormeño.

Y resaltó que pese a no ser tomado en cuenta para la selección peruana ni mexicana mantiene el sueño de llegar a la máxima competencia mundial: “ Tengo varios, pero creo que mi mayor sueño es jugar un Mundial, también ser campeón con la franja ”.

