Melgar vs. Cienciano se enfrentan este domingo 22 de mayo por la fecha 9 de la Liga 1 Betsson 2021. El partido está programado para disputarse a partir de las 3.30 p. m. (horario peruano) en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión por TV estará a cargo de Movistar Deportes, pero puedes seguir la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas de cada equipo, el marcador actualizado minuto a minuto y las mejores jugadas a través de La República Deportes.

Melgar vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Melgar vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Domingo 23 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Movistar Deportes

¿A qué hora juegan Melgar vs. Cienciano?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Haber perdido sus dos últimos partidos en la Liga 1 dejó a Cienciano en una situación en la que ya no depende de sí mismo para ganar el Grupo A y llegar a la final de la Fase 1. El club cusqueño protagonizará una nueva edición del clásico del sur frente a Melgar con la esperanza de obtener un triunfo y que sus rivales directos pierdan.

En la jornada previa, el Papá cayó derrotado por la mínima a manos de la Universidad San Martín, equipo que le arrebató el liderato de la serie. Otra preocupación con la que deben lidiar los cusqueños será la Bolsa de Minutos, la cual están obligados a completar si no quieren perder puntos (llevan 672 de los 810 que exige el reglamento).

En el caso del Dominó, ya son cuatro los juegos seguidos, entre el campeonato local y la Copa Sudamericana, en los que los mistianos no conocen otro resultado que no sea la derrota. Frente a los rojos, la única aspiración de los rojinegros será no terminar en el último lugar del grupo.

Desde el regreso de Cienciano a la primera división, solo una vez se ha medido contra Melgar. Fue en el 2020 por la Fase 2, cuando los imperiales se quedaron con la victoria por tres goles a uno.

¿En qué canal ver Melgar vs. Cienciano?

La transmisión del partido Melgar vs. Cienciano en territorio peruano estará a cargo de Movistar Deportes, canal dedicado a la cobertura de diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional.

¿Cómo sintonizar Movistar Deportes?

Satélite

Movistar TV: canal 103 (SD), canal 803 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 3 (SD), canal 703 (HD)

Star Globalcom: canal 3 (SD).

¿Qué transmite Movistar Deportes?

Además de transmitir algunos partidos de la Liga 1 Betsson, Movistar Deportes también cubre torneos como la Liga Nacional Superior de Vóley. Asimismo, tiene los derechos televisivos de la Liga 1 Femenina, la cual empezará a disputarse próximamente.

Melgar, últimos partidos

Athletico Paranaense 1-0 Melgar | 19.05.21

Carlos A. Mannucci 2-1 Melgar | 16.05.21

Aucas 2-1 Melgar | 13.05.21.

Cienciano, últimos partidos

Cienciano 0-1 San Martín | 15.05.21

Universitario 3-2 Cienciano | 08.05.21

Cienciano 5-2 Carlos A. Mannucci | 03.05.21.

¿Dónde juegan Melgar vs. Cienciano?

El escenario que acogerá este partido será el Estadio Alberto Gallardo, recinto ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Este estadio es utilizado normalmente para los juegos en condición de local del Club Sporting Cristal.

