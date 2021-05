Mbappé sobre su futuro: Quiero un proyecto sólido a mi alrededor

El delantero francés Kylian Mbappé reconoció que para su futuro aspira a tener alrededor un “proyecto sólido” porque su objetivo es “ganar y jugar en un lugar donde pueda hacerlo”.

El popular ‘Donatello’, máximo goleador de la Ligue 1 y elegido por el Sindicato de Futbolistas de Francia como el mejor jugador de la competición, rechazó dar pistas sobre su futuro a nivel profesional, ya que aún no ha renovado con el París Saint Germain.

Mbappé ha ganado todos los torneos con el PSG. Le falta la Champions League. Foto: AFP/Frack Fife

“Lo que yo quiero es ganar y sentir que estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. Estar en un lugar en el que haya un proyecto sólido”, dijo en una entrevista para Canal+ el atacante francés que termina su compromiso con el PSG en junio del 2022.

“Vivo para el fútbol y por eso el proyecto deportivo es fundamental”, indicó Mbappé, quien reconoció estar en conversaciones con su club, aunque no desveló progreso alguno en las negociaciones.

“Todos saben lo que me une a este club y que siempre he estado agradecido al presidente y a todos los entrenadores que he tenido”, apuntó.

“Soy muy claro con el club. Saben lo que me une al club, a la ciudad y al país. Pero quiero tener la sensación de que el equipo en el que juego puede hacer cosas grandes”, añadió Kylian.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.