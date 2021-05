La emotiva despedida que Manchester City dedicó a Sergio Agüero

Manchester City despidió este domingo 23 de mayo a una de sus mayores leyendas, el delantero Sergio Agüero, quien tras diez años en el club inglés se marchará este verano.

El atacante, que podría dirigir su rumbo a FC Barcelona, vive su último encuentro con la camiseta celeste en condición de local frente al Everton, en la última jornada de la Premier League.

Agüero, tal y como pactó con ‘Pep’ Guardiola, jugará la segunda parte del encuentro, pero recibió, antes del pitido inicial, un pasillo por parte de los jugadores del Everton y del City, así como una sonora ovación por parte de las tribunas del estadio, donde estuvieron presentes las pancartas con su nombre.

Unos 10.000 aficionados despidieron a Sergio Agüero en el Etihad Stadium, después de que el City desvelara un mosaico en honor al argentino en el centro de entrenamiento, nombraran uno de los campos con su nombre, como ya se hizo en el pasado con Yayá Touré o David Silva, entre otros, y se creara un grafiti callejero con su figura en un edificio de la ciudad.

Agüero, que termina contrato el próximo 30 de junio con el City, ha marcado 258 goles en 388 partidos, lo que lo convierte en el jugador con más goles en la historia del Manchester City.

“Cuando llegué aquí, no esperaba que todo fuera tan bien, porque era el delantero reserva en el Atlético de Madrid. Pero todo fue genial, me encontré muy cómodo en el club y mis compañeros me ayudaron mucho. Ahora, miro los números de todos estos años y pienso: ‘Wow’. Al principio no me fijaba mucho, pero ahora estoy muy feliz por todo lo que he conseguido en el club y los goles que he marcado”, añadió en una carta el argentino.

En su tiempo en el City, Agüero ha logrado cinco títulos de la Premier League, seis Copas de la Liga y una FA Cup. Podría poner la guinda del pastel el próximo 29 de mayo, cuando el City dispute su primera final de la Champions League contra el Chelsea.

