Inter celebró su título de la Serie A con hinchada en las tribunas

El Inter de Milán le sacó lustre a su campeonato de la Serie A este domingo 23 de mayo tras ganar por 5-1 al Udinese en el Giuseppe Meazza.

El cuadro que dirige Antonio Conte logró imponerse de local con goles de Ashley Young, Christian Eriksen, Lautaro Martínez, Iván Perisic y Romelu Lukaku. Descontó Roberto Pereyra para la visita.

Los nerazurris ya habían asegurado su título número 19 del fútbol italiano con anticipación luego de sacar una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Con este último triunfo, el Inter terminó el campeonato con 91 puntos. Ganó 28 partidos, empató 7 y perdió apenas 3 cotejos .

Tras el pitazo final, los jugadores celebraron con el Scudetto en mano y con la presencia de 1.000 hinchas dentro del estadio. En las afueras del recinto se encontraban unos 4.000 aficionados.

En esta última jornada se había permitido la presencia de los aficionados, luego que durante toda la temporada estuviera prohibida la asistencia debido a la COVID-19.

La última vez que el Inter salió campeón de la Serie A fue en el 2010. Foto: AFP/Miguel Medina

De esta manera, el cuadro Nerazzurri se coronó campeón de la Serie A luego de 11 años y además cortó la hegemonía de nueve títulos consecutivos que alcanzó la Juventus .

El resto de la jornada 38 se completará este domingo 23 de mayo con los partidos entre Atalanta vs. Milan, Bolonia vs. Juventus, Spezia vs. Roma, entre otros.

