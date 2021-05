“Rojinegro Profesional” es un libro convertido en la Biblia para el hincha del FBC Melgar. Contiene datos y estadísticas precisas de las campañas del club desde el año 1966 hasta el 2015. Giancarlo Vidal Gárate, su autor, ha seguido investigando y tiene lista la segunda parte con datos sorprendentes que serán el deleite fuera del campo de juego.

Para recopilar la información, Vidal cambió los estadios por la biblioteca. Hubo días en que pasaba hasta ocho horas en la Biblioteca Municipal revisando los archivos de los diarios El Pueblo, Correo y Arequipa al Día. El trabajo de campo duró un año y dos meses. “Algunas veces los bibliotecarios tenían que pedir que me retire porque ya era la hora de cerrar”, recuerda.

También se contactó con estadistas y periodistas de Lima para tener la data exacta y completa sobre plantel de jugadores, partidos jugados, resultados, autores de goles, goleadores, jugadores con más partidos, camisetas utilizadas etc.

“El periodista Roberto Gando me dio muy buenos datos y al que tuve el agrado de conocer aquí en Arequipa. Me regaló una camiseta alterna de Melgar del año 1983. Es muy parecida a la que utilizaba en la época la selección de Inglaterra”, indica.

Actualmente Vidal está acelerando la escritura del segundo tomo para que esté listo a fin de mes. Hay datos desconocidos por los hinchas. Aceptó adelantar algunos a La República.

Por ejemplo, el portero Arnaldo Suclla, campeón en el 81′, jugó como mediocampista en dos partidos en el año 1984, reemplazando a Víctor Gutiérrez y Eloy Ortiz en compromisos ante UTC y Sport Pilsen, respectivamente.

Otros datos son que cuatro porteros alguna vez dejaron el arco para jugar en otro puesto y el Melgar tiene más de dos mil partidos oficiales desde que subió al fútbol profesional.

“Cada nuevo dato que encuentro me emociona. Es como hallar un tesoro. Por eso hay algunos datos del primer libro que van a ser actualizados”, adelantó.

Está vez incluirá toda la información de las campañas del 2016 al 2020.

“Lo que busco es que los arequipeños sepan más y se emocionen con estadísticas confirmadas. Que se identifiquen más con el equipo que los representa y sepan contar o recordar historias que con el tiempo han sido olvidadas. Y, por supuesto, que identifiquen a jugadores que han dejado huella”, dice Vidal.

Un hincha apasionado

Para Giancarlo Vidal la pasión por Melgar no tiene límites. Acompañó al equipo en Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina. Se ha roto la garganta alentando desde las tribunas del estadio de la Unsa y Melgar. Siempre vestido con la camiseta rojinegra es parte de una de las mejores barras organizadas del club: Inferno Rojinegro.

“Cuando tenía 9 años me llamó la atención los colores rojo y negro. Mi madre me regaló una camiseta de Melgar y me encantó. Desde ahí fui al estadio y me hice hincha de Melgar. Mi primer partido en la tribuna fue en el 92′ ante Boys, Melgar hizo ese año una gran temporada”, recordó.

Ostenta una gran colección de divisas melgarianas. La más antigua es del año 1984, la utilizó el mollendino “Tico Tico” Sánchez. Tiene una de 1992 sudada en su tiempo por Fredy Torrealva, además guarda como un tesoro la divisa que utilizó Bernardo Cuesta en el 2015, año en que se logró la segunda estrella.

Giancarlo Vidal comparte las alegrías del triunfo con sus dos hermanos que también son hinchas rojinegros. Sin embargo, también le ha tocado morder el polvo de la derrota porque en el fútbol también puede pasar.

“En 1995 perdimos 5-0 ante la U y me la pasé llorando todo el segundo tiempo, ese día juré lealtad a Melgar a pesar de lo terrible de esa derrota. En el 2001 fue al estadio el día que cumplí 18, caímos 3-0 ante Cristal, por qué me haces esto equipo, dije ese día. En alguna ocasión fue al estadio con mi terno en la mochila porque luego tuve que sepultar a mi abuelo”, cuenta.

Muchas páginas más escribirán los rojinegros en su historia. Habrán muchos partidos más por disfrutar y jugadores a quienes alentar. Giancarlo Vidal estará detrás del dato preciso para que todos podamos ser parte de una de las instituciones más representativas de Arequipa, el Club Melgar.v