Atlético de Madrid recibe la copa de campeón de LaLiga 2020-21

Atlético de Madrid recibió este domingo en su estadio, el Wanda Metropolitano, la copa del campeón de LaLiga Santander 2020-21, obtenida en la última fecha tras ganar el último sábado por 1-2 al Real Valladolid.

El capitán colchonero, Jorge Resurrección ‘Koke’, recogió la copa de la mano del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y la levantó ante un estadio Metropolitano vacío de espectadores, solo con las autoridades y familiares, mientras varios centenares de aficionados animaban desde las inmediaciones del recinto.

También acudieron al acto el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Jugadores de Atlético de Madrid celebraron título de LaLiga con sus hinchas

Tras el pitazo final, el plantel colchonero celebró de forma efusiva esta consagración, ya que en las últimas jornadas fue seguido de cerca por Real Madrid y FC Barcelona. El entrenador argentino y todos sus jugadores se abrazaron hasta las lágrimas tras una temporada que quedará para el recuerdo, no solo por lo futbolístico, sino también por la pandemia que vive el mundo entero.

Pero los festejos no se quedaron en el campo de juego del estadio de Valladolid, pues gran parte del primer equipo de Atlético de Madrid se dirigió a las afueras de este recinto deportivo para celebrar al lado de cientos de hinchas madridistas que se hicieron presentes. Luis Suárez, Ferreira Carrasco, Saúl, Lodi, entre otros, no evitaron su alegría junto con los aficionados, a pesar de no contar con mascarilla o con el distanciamiento social requerido.

