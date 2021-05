Atlético de Madrid vs. Valladolid se verán las caras este sábado 22 de mayo por la fecha 38 de LaLiga Santander 2020-21. Este partido se disputará en el estadio José Zorrilla desde las 11.00 a. m. (hora peruana). Si no quieres perderte nada de este encuentro puedes seguir la transmisión EN DIRECTO, el minuto a minuto y la recopilación de los goles a través de La República Deportes.

Solo le basta un triunfo a los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone para proclamarse campeones del torneo español, algo que no sucede desde el 2014. Para concretar este objetivo, deben vencer al Valladolid en su visita, aunque no la tendrán fácil, pues el cuadro local también persigue un objetivo: no descender a LaLiga Smartbank.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Valladolid?

El encuentro entre Atlético de Madrid vs. Real Valladolid se dará a las 11.00 a. m. (hora peruana). Revisa el horario según cada país en la siguiente lista:

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: canal de transmisión

El canal encargado de transmitir el partido entre Atlético de Madrid vs. Real Valladolid será DirecTV Sports, mira los canales que emitirán el duelo en tu región.

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

Alineación del Atlético de Madrid

Esta es la posible alienación con la que Atlético Madrid saldrá a la cancha:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso, Saúl; Marcos Llorente, Koke; Correa, Carrasco; Luis Suárez.

Alineación del Valladolid

Por su parte, el Real Valladolid saltará al juego con este posible once:

Valladolid: Masip; Janko, El Yamiq o Kiko Olivas, Joaquín, Olaza; Toni Villa o Jota, Roque Mesa, Míchel, Óscar Plano; Weissman, Marcos André.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Valladolid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Atlético de Madrid vs. Real Valladolid, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Valladolid VIVO en Tarjeta Roja?

Para ver el partido por Tarjeta Roja EN VIVO, escribe el nombre de la plataforma en el buscador y presiona el primer enlace que aparezca. En la lista de partidos que verás al inicio, busca el Atlético de Madrid vs. Valladolid. Al pulsar allí, surgirán varios enlaces para ver el compromiso, selecciona cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si quieres mirar partidos vía Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes ingresar a la plataforma desde un dispositivo inteligente, digitar su nombre en el buscador y pulsar el primer enlace. Para eso, ingresa AQUÍ.

Una vez en el sitio web, escoge el encuentro que deseas visualizar y el enlace desde el cual quieres hacerlo. Así podrás mirar cualquier partido de manera gratuita.

También puedes mirar el Atlético de Madrid vs. Valladolid EN VIVO desde diversos dispositivos inteligentes descargando la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.