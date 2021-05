Selección peruana: el ‘Tigre’ la tiene clara

En una inusual conferencia de prensa en el campo sintético de la Videna, Ricardo Gareca tomó la palabra para dar a conocer la lista de convocados para enfrentar este 3 y 8 de junio a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022. Son 28 jugadores que integran una lista que podría variar de cara la Copa América, pues el ‘Tigre’ confesó, entre otras cosas, que luego de estos dos cotejos tomará la decisión. “Muchos no fueron tomados en cuenta, quizás puedan serlo para la Copa América. Queremos ver resultados, rendimientos y a partir de allí resolver qué será lo mejor”, dijo el estratega, quien revelará los nombres que irán a la Copa el 20 de junio.

Sin duda alguna, el momento que atraviesa Jefferson Farfán, quien deberá decidir en las próximas semanas el futuro de su carrera luego de volver a lesionarse en la rodilla izquierda, fue un tema tocado por el argentino. “Jefferson está en una situación donde está resolviendo. Nosotros estamos a la espera de lo que él decida y a partir de ahí tomar decisiones. Sabe que tiene nuestro apoyo, pero es importante que pueda estar en sus mejores condiciones. Él mismo no se siente bien si no está en su plenitud, lo que está tratando de buscar es eso”, señaló.

Otro que no fue tomado en cuenta por Gareca es Santiago Ormeño. El jugador del Puebla ya tuvo un contacto con el comando técnico de la ‘Bicolor’ y su llamado para la Copa no sería descabellado. “Tuvimos contacto con él. Fue una charla bastante fructífera. Queríamos saber qué ganas de participar en la selección tenía, nos manifestó un gran interés, nos causó una muy grata impresión, pero no le prometía absolutamente nada, existía la posibilidad de que pronto nos podríamos conocer”.

¿Libertad de expresión?

El ‘Tigre’ también fue contundente al ser interrogado sobre el pronunciamiento de 12 jugadores en contra del comunismo.

“Los jugadores de fútbol pueden expresarse libremente de acuerdo a lo que sienten y consideran, para nosotros no es un problema. Lo que sí es importante es que el jugador se concentre y que, en el momento en que estemos todos juntos, estemos abocados al partido de Copa y de eliminatorias. Antes de eso, cualquiera se puede expresar libremente, lo veo como algo normal, no como algo perjudicial”, agregó para luego referirse a la controversia por la vacunación de la delegación que irá a la Copa América.

“La postura mía es que hay prioridades, sobre todo la gente más vulnerable, de determinada edad. Yo entro a una edad en la que tengo que considerarlo. La vacunación no es obligatoria, quedará a criterio de cada uno, son decisiones individuales. Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no ha sido así. Acataremos lo que es más conveniente para cada uno y lo que, en definitiva, terminen decidiendo las autoridades, el director deportivo de la FPF”, finalizó.

“Creo que se tiene que jugar la Copa América”

Gareca también dio a conocer que aún no le confirma la FPF que Colombia no será sede de la Copa América. “Todavía no me comunicaron oficialmente que se suspendió en Colombia. Hay que esperar. Sé que la situación está complicada en Argentina, se han suspendido fechas de fútbol. Sí creo que se tiene que jugar, el fútbol da garantías de todo. El deporte y el fútbol dan garantías más allá de los contagios. El fútbol no debe parar, la gente tiene que hacer deporte. Estoy en contra del aislamiento y encierro. Se deben reactivar todos los deportes”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.