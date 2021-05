Real Madrid: el once de Zidane para buscar el bicampeonato de LaLiga

Real Madrid se juega su última chance en la fecha 38 de LaLiga Santander ante el Villarreal, y para este sábado 22 de mayo, Zinedine Zidane mandará su mejor once en busca del bicampeonato de la liga española.

Los dirigidos por el francés tienen como objetivo ganar el título para no registrar la campaña 2020-2021 en blanco. Sin embargo, en tienda merengue saben que no dependen de sí mismos. Deberán derrotar al submarino amarillo y esperar a lo que suceda en el duelo entre el Atlético Madrid vs. Valladolid.

Asimismo, podrás ver EN VIVO el cotejo Real Madrid vs. Villarreal a través de la señal de ESPN 2 a partir de las 11.00 a. m. de Perú desde el estadio Alfredo Di Stéfano.

Alineación del Real Madrid

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Miguel, Militao; Casemiro, Valverde, Modric; Asensio, Vinícius Jr., Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Alineación del Villarreal

Villarreal: Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gerard, Bacca, Yeremy.

DT: Unai Emery.

Real Madrid vs. Villarreal: horarios por país

Si quieres seguir la transmisión del partido entre el Real Madrid vs. Villarreal, a continuación la hora del duelo de acuerdo a tu ubicación:

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Canales de transmisión del Real Madrid vs. Villarreal

Argentina: ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Chile: ESPN2 Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live, iQiyi

Colombia: ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 8

Internacional: Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

España: Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN2 Sur.

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

