Luis Suárez: Barcelona lo dejó ir y salió campeón de LaLiga con Atlético

Atlético de Madrid se coronó campeón de LaLiga Santander 2021 de la mano del técnico Diego Simeone y Luis Suárez, el atacante uruguayo que anotó el segundo gol ante Real Valladolid para la remontada y el título en el Estadio José Zorrilla.

Suárez, de 34 años, se cobró su revancha luego de que el FC Barcelona lo echara por teléfono, lo que generó una crítica de la afición azulgrana e, incluso, del mismo Lionel Messi, capitán, compañero y amigo, quien estuvo a punto de dejar el Barca tras la polémica decisión del expresidente Josep Bartomeu sobre el ‘Pistolero’.

“Siento muchísimas cosas. Es difícil en la situación que le tocó vivir a uno, que empieza la temporada de la forma como me menospreciaron. Y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar que está vigente y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí”, declaró tras el partido.

La llamada de Koeman a Suárez

Luego de la escandalosa goleada por 8-2 ante Bayern Múnich, el FC Barcelona terminó una temporada 2020 sin títulos. Suárez, quien había marcado uno de los dos goles ante los bávaros, recibió una llamada del nuevo entrenador, Ronald Koeman, quien le señaló que no lo tendría en sus planes para el comienzo de temporada.

“Estaba de vacaciones, no había otra forma”, explicó Koeman. Según el DT neerlandés, el FC Barcelona debía cambiar la forma de juego con la inclusión de jóvenes en el equipo y, en esa búsqueda, Suárez no iba a tener minutos.

Entonces, el tercer máximo goleador del Barca con 198 goles, detrás de César y Messi, terminaba un viaje de seis temporadas donde ganó cuatro Ligas (2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 y 2018-2019), una Champions League (2014-2015), cuatro Copas del Rey (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018), un Mundial de Clubes (2015-2016), una Supercopa de Europa (2015-2016), dos Supercopa de España (2016-2017 y 2018-2019).

“A veces, el club necesita cambios y el entrenador no contaba conmigo. Me voy con la sensación de que he cumplido. Ser el tercer máximo goleador del club no es nada fácil. Que me recuerden por todo lo que hice por el club en los momentos buenos y también en los malos”, señaló Suárez en su acto de despedida.

Su nueva estadía en el Atlético de Madrid

El Barcelona llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid por 6 millones de euros en variables, para que Luis Suárez sea un ‘colchonero’ durante la temporada 2020-2021. El Atlético de Diego Simeone arropó a Suárez, quien respondió con goles y silenció las críticas por “su edad”.

Es así que Suárez cerró la temporada con el Atlético de Madrid anotando 21 goles en LaLiga, marcando los dos goles más importantes en las dos últimas fechas, el 2-1 contra Osasuna en el Wanda Metropolitano y el 2-1 ante Real Valladolid en el José Zorrilla, para conquistar el título número 11 del Atlético. Entretanto, el FC Barcelona de Koeman, su exquipo, se quedó sin Liga.

