Lionel Messi: Me arrepiento no haberle pedido la camiseta a Ronaldo Nazario

Cada vez que se escucha el silbato anunciando el término de un partido, Lionel Messi busca con quién intercambiar camisetas. Al ’10′ del FC Barcelona no le importa con quién lo hace, sino tener la indumentaria del rival al que enfrentó esa tarde. Un acto protocolar que se le ha hecho costumbre a lo largo de su carrera, pero que no lo ejecutaba cuando empezó a jugar de manera profesional .

En diálogo exclusivo con el diario Olé, Lionel Messi contó cómo empezó a gustarle esta obsesión en particular. “La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas desde que empecé y tiene muchísimas”, declaró el actual ‘Pichichi’ de LaLiga Santander.

En esa misma línea, el rosarino confesó que se arrepiente de no haberle pedido las indumentarias a grandes jugadores que enfrentó cuando empezó a jugar en el FC Barcelona. “Y me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba… Como la de (el brasileño) Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta . Después seguramente alguna me falta, pero tengo la mayoría”, aseveró.

Finalmente, Lionel Messi reveló que en algunas ocasiones, su camiseta está comprometida con un adversario, a menos que pierda o suceda algo que no le gusta. “A veces la tengo comprometida y me pasa bastante, siempre la cambio, a no ser que me vaya caliente y me vaya directo. Generalmente, la cambio”, culminó.

