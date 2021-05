LaLiga Santander 2020-21 llega a su final con una definición de infarto por el título de campeón. En la última jornada del torneo, además de los dos clubes que buscan la consagración, los conjuntos que aún pelean por algo (clasificación a torneos internacionales y descenso) jugarán en simultáneo para decidir la conformación de la tabla de posiciones.

La atención estará centrada en lo que suceda en los duelos Real Madrid vs. Villarreal y Atlético de Madrid vs. Valladolid, pues de allí saldrá el monarca de la presente temporada del fútbol ibérico. Adicionalmente, el cuadro vallisoletano lucha por conservar la categoría, así como el Huesca, que enfrenta al Valencia, y Elche, que se mide contra Athletic Bilbao.

¿Qué partidos se jugarán en simultáneo?

Huesca vs. Valencia

Valladolid vs. Atlético de Madrid

Real Madrid vs. Villarreal

Elche vs. Athletic Bilbao

Celta vs. Betis

Osasuna vs. Real Sociedad

Eibar vs. Barcelona.

¿Dónde ver el partido de Atlético de Madrid?

La transmisión por TV del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Valladolid estará a cargo de DirecTV Sports para Sudamérica, Sky Sports para México y Movistar LaLiga en territorio español. Por streaming, podrás ver el cotejo vía DirecTV GO, o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde ver el partido de Real Madrid?

Para poder ver el partido Real Madrid vs. Villarreal, debes sintonizar la señal de ESPN en Sudamérica, Sky Sports en México y Movistar LaLiga en España. También tienes la opción de mantenerte al tanto a través de ESPN Play, o vía La República Deportes, con la narración minuto a minuto y el marcador actualizado.

¿A qué hora se juega la última fecha de LaLiga Santander?

En territorio peruano, la última fecha de LaLiga se disputará a partir de las 11.00 a. m.. Revisa la guía de horarios para que no te pierdas el inicio de esta gran definición.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Cómo se define al campeón de LaLiga Santander?

De acuerdo con las bases de LaLiga Santander, el campeón será la escuadra con más puntos en la tabla acumulada al término de las 38 fechas.

En caso de que exista empate en puntaje entre dos o más clubes, el ganador será quien tenga mejor saldo en los enfrentamientos entre sí. Si persiste la igualdad en este aspecto, se tomará en cuenta la mejor diferencia de goles entre sí, mejor diferencia de goles en general y, por último, mayor cantidad de goles a favor convertidos en general.

En caso de que Real Madrid y Atlético de Madrid (los dos únicos aún en la pelea) finalicen empatados en puntaje, el campeón seré el elenco blanco por su mejor balance frente al Atleti (una victoria y un empate).

¿Qué necesita Atlético de Madrid para ser campeón?

Atlético de Madrid depende de sí mismo para campeonar. Sus 83 puntos en la tabla de posiciones le permiten asegurarse el título con una victoria, por cualquier marcador, pase lo que pase con Real Madrid. En caso de no ganar, debe esperar que el Madrid tampoco venza, pues de esa forma seguirá teniendo mayor cantidad de unidades.

¿Qué necesita Real Madrid para ser campeón?

Al Real Madrid no le sirve otro resultado que no sea el triunfo si quiere celebrar su bicampeonato. No obstante, ello no es suficiente, pues, además, debe esperar que Atlético de Madrid no gane en Valladolid. Si estos dos resultados se producen, los de Zidane se coronarán campeones, ya sea por mayor puntaje o por mejor resultado en sus cruces frente al Atleti, en caso de igualar en puntos.

¿Cómo va la tabla de posiciones de LaLiga Santander?

De acuerdo con la tabla de LaLiga Santander, ya se conocen a los cuatro equipos clasificados a la Champions League. Los puestos 5 y 6 dan cupo a la Europa League, mientras que el sétimo lugar clasificará al nuevo torneo de la UEFA, la Europa Conference League. En contraste, los tres últimos perderán la categoría.

Tabla de posiciones de LaLiga. Foto: FlashScore

