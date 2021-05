Koeman: Esta plantilla no tiene el nivel que queremos para el Barcelona

LaLiga Santander llegó a su fin este sábado 22 de mayo y tuvo como campeón al Atlético Madrid. Barcelona se despidió de sus chances la semana pasada, cuando perdió de local 2-1 ante Celta de Vigo. El técnico Ronald Koeman tuvo fuertes declaraciones luego del partido contra Eibar por la última jornada del torneo.

El entrenador neerlandés no pudo contar con Lionel Messi, quien se ausentó en este último encuentro debido a que adelantó sus vacaciones antes de viajar a Argentina para sumarse al seleccionado. El experimentado estratega indico en la rueda de prensa que no es un fracaso cómo terminó la temporada.

Griezmann comanda el ataque del Barcelona ante Eibar por LaLiga. Foto: EFE

“Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest . Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça . Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla”, indicó en la conferencia.

Cabe mencionar que, Koeman llegó al club blaugrana a mediados del 2020 luego de que la escuadra recibiera una brutal goleada del Bayern Munich en la Champions League y cuando el mismo ‘Leo’ pidió su salida. Pese a todo, logró sumar un título, el de la Copa del Rey, pero no se sabe si continuará en el banquillo.

Como técnico, Koeman ha ganado una Copa del Rey con los culés. Foto: FC Barcelona

“Con todo el respeto, hay jugadores mayores que todavía han dado. Hay jóvenes. La plantilla no está hecha. Y no se puede hacer el cambio en una sola temporada. Este es el equipo que más goles ha marcado, pero el porcentaje que tuvimos ha sido inferior al que tiene que tener un equipo como el Barça”, agregó.

“Si en agosto me dicen que lucharemos por un título y ganaremos otro, lo firmo. Pero durante la temporada queríamos más, y las esperanzas fueron demasiadas. La temporada no es mala, ni mucho menos . No es la mejor que pudimos hacer, pero no se puede pedir un doblete a un equipo que se está formando”, resaltó.

