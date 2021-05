El fútbol español vivió este último sábado una jornada histórica luego de que Atlético de Madrid se consagrara por décimo primera vez como el flamante campeón de LaLiga Santander. El elenco dirigido por Diego Pablo Simeone le volteó el partido al Valladolid por 2-1 gracias a los goles de Ángel Correa y Luis Suárez.

Tras el pitazo final, el plantel colchonero celebró de forma efusiva esta consagración, ya que en las últimas jornadas fue seguido de cerca por Real Madrid y FC Barcelona. El entrenador argentino y todos sus jugadores se abrazaron hasta las lágrimas tras una temporada que quedará para el recuerdo, no solo por lo futbolístico, sino también por la pandemia que vive el mundo entero.

Pero los festejos no se quedaron en el campo de juego del estadio de Valladolid, pues gran parte del primer equipo de Atlético de Madrid se dirigió a las afueras de este recinto deportivo para celebrar al lado de cientos de hinchas madridistas que se hicieron presentes. Luis Suárez, Ferreira Carrasco, Saúl, Lodi, entre otros, no evitaron su alegría junto con los aficionados, a pesar de no contar con mascarilla o con el distanciamiento social requerido.

Por ello, luego de unos minutos, la Policía local despejó a los aficionados hasta con gases, lo que generó mucho desorden en la explanada del José Zorrilla. Incluso, hubo una emotiva escena luego de que un hincha fuera agredido por por los agentes del orden. Ferreira Carrasco, al notar el percanse, se acercó para regalarle su camiseta.

Luis Suárez celebró hasta las lágrimas el título con Atlético de Madrid

Si existe un nombre que fue clave en la obtención del onceavo título liguero del Atlético de Madrid, ese fue Luis Suárez. El delantero, quien salió por la puerta falsa del FC Barcelona porque lo consideraron “viejo” y “acabado”, se volvió fundamental en el cuadro colchonero. Con sus 21 tantos, los rojiblancos rompieron una sequía de siete temporadas sin conquistar este campeonato.

“Me menospreciaron (en el Barcelona) y el Atleti me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí”, empezó declarando un emocionado Luis Suárez, quien no aguantó las lágrimas.

