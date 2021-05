Atlético de Madrid vs. Valladolid se enfrentan este sábado 22 de mayo por la fecha 38 de LaLiga Santander 2020-21. El partido se disputará en el Estadio José Zorrilla desde las 11.00 a. m. (horario peruano) con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Puedes seguir la cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas, la narración de las mejores jugadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación de los goles a través de La República Deportes.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Valladolid ¿Cuándo juegan? Sábado 22 de mayo ¿A qué hora? 11.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Zorrilla ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs. Valladolid?

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Perú: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Solo un triunfo separa al Atlético de Madrid de su undécimo título de LaLiga. La escuadra del ‘Cholo’ Simeone tiene la ocasión inmejorable de proclamarse campeona del torneo español por primera vez desde el 2014, para lo cual le basta con vencer al Real Valladolid en su visita al Estadio José Zorrilla. No obstante, se topará con un cuadro local que también persigue un objetivo: no descender a LaLiga Smartbank.

En la fecha pasada, los colchoneros derrotaron de forma dramática al Osasuna para mantener el liderato de la tabla de posiciones. El club navarro se adelantó por medio de Ante Budimir, pero Renan Lodi y Luis Suárez le dieron vuelta al marcador y mantuvieron viva la ilusión de la hinchada rojiblanca.

El equipo pucelano, por su parte, está seriamente comprometido con la baja al ubicarse en el antepenúltimo puesto con solo 31 puntos. Incluso una victoria sobre los capitalinos podría no ser suficiente para salvarse, ya que Huesca y Elche lo aventajan en la tabla con 33 unidades.

Sin bajas para este encuentro, Simeone podrá disponer de lo mejor de su plantel en esta fecha final. La ofensiva estará comandada por Suárez, goleador del conjunto madrileño con 20 anotaciones, quien buscará acercarse al segundo lugar de la tabla de artilleros.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: alineaciones probables

Atlético Madrid: Oblak; Felipe, Giménez, Mario Hermoso; Koke; Trippier, Marcos Llorente, Saúl/Joao Félix, Carrasco; Ángel Correa y Luis Suárez.

DT: Diego Simeone.

Real Valladolid: Masip; Janko, El Yamiq, Kiko Olivas, Olaza; Roque Mesa, Joaquín, Míchel Herrero/San Emeterio; Jota, Weissman y Óscar Plano.

DT: Sergio González.

Estadio: José Zorrilla.

¿En qué canal ver Atlético de Madrid vs. Valladolid?

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

España: Movistar+, Movistar LaLiga.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Valladolid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Valladolid por internet, puedes sintonizar DirecTV GO, servicio de streaming donde podrás acceder a la programación de DirecTV Sports. En caso de que no puedas mantenerte al tanto por esta vía, revisa la cobertura gratuita de La República Deportes, con el relato minuto a minuto y videos de los goles.

¿Dónde juegan Atlético de Madrid vs. Valladolid?

El estadio que albergará este partido será el Estadio José Zorrilla, recinto ubicado en la ciudad de Valladolid, sede habitual para los juegos de local del equipo pucelano.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: historial reciente

Atlético de Madrid 2-0 Valladolid | 05.12.20

Atlético de Madrid 1-0 Valladolid | 20.06.20

Valladolid 0-0 Atlético de Madrid | 06.10.19

Atlético de Madrid 1-0 Valladolid | 27.04.19

Valladolid 2-3 Atlético de Madrid | 15.12.18.

