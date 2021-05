Sergio Peña emitió un sentido comunicado tras perder la categoría con Emmen

Durante la última temporada, Sergio Peña fue uno de los jugadores de la selección peruana con mejor presente en su club. El volante formado en Alianza Lima se afianzó como titular en el Emmen de los Países Bajos desde su llegada e incluso comenzó a ser considerado como uno de los mejores en la Eredivisie.

Sin embargo, el equipo del peruano consumó este jueves su descenso a la segunda división de su país luego de caer por penales ante el NAC Breda. Incluso, el ’10′ del Emmen falló el último tiro penal de su escuadra lo que le dio la ventaja final al elenco rival.

Por ello, Sergio Peña emitió este viernes un extenso comunicado donde le pide perdón a toda la fanaticada del Emmen, no solo por fallar ese remate clave, sino por no poder evitar el descenso. “Terminó una temporada muy dura y de la manera que nadie quería, pero estoy orgulloso de lo que hice en cada entrenamiento y en cada partido, quizá no siempre demostré mi mejor versión, pero siempre lo intenté”, inició en Instagram.

Sergio Peña fue la figura del Emmen en toda la temporada.

“Nunca me rendí, siempre di la cara en cada partido por más difícil que sea; y, hoy, no será una excepción, daré la cara, porque di todo de mí, porque siempre quise lo mejor para mi equipo y para esta hermosa ciudad, lamento mucho lo sucedido. Y no me refiero a un penal fallado, me refiero a descender de categoría”, agregó.

Por último, el reciente convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca, cerró su mensaje con unas palabras con sabor a despedida. “Di todo por esta institución y siempre los voy a tener en mi corazón, nos volveremos a encontrar, volveremos a disfrutar. Gracias por todo, gracias a todos”, manifestó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.