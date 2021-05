Lewandowski quiere seguir su carrera en Barcelona, según Mundo Deportivo

Bayern Múnich volvió a sumar un nuevo título de Bundesliga a falta de una fecha para el final con lo que ya acumula nueve seguidas en los últimos años. El elenco bávaro tiene un dominio absoluto en Alemania debido a un equipo altamente competitivo y a una estrella del calibre de Robert Lewandowski que ha sido el máximo goleador del club en las temporadas recientes.

Pero pese a su gran momento en el cuadro alemán, Mundo Deportivo de España asegura que las intenciones del cuadro polaco son de dejar al actual campeón germano y probar nuevos aires en España. El tabloide catalán señala que específicamente Lewandowski quiere jugar en el Barcelona al lado de Lionel Messi .

No obstante, esta intención podría chocar con el tema monetario teniendo en cuenta que las arcas del club catalán no se encuentran en azul. Además, el ganador del The Best en 2020 aún mantiene contrato con Bayern Múnich hasta el 2023 lo que significa que la institución blaugrana deberá pagar una fuerte cláusula de recisión.

A esto se le suma que clubes como PSG y Chelsea también muestra interés por el considerado mejor delantero del mundo. Ambos equipos cuentan con la billetera necesaria para concretar su fichaje, aunque todo dependerá de la propuesta que se le presente al jugador nacido en Polonia.

Lionel Messi romperá su silencio tras más de cinco meses

Con motivo de su aniversario 25, el diario Olé de Argentina anunció una entrevista exclusiva con el ’10′ blaugrana para este sábado 22 de mayo. Si bien se desconoce la totalidad de temas que serán abordados en dicha conversación, se espera que se toquen algunos asuntos como la continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona y la oportunidad que tiene para conseguir un título con la selección argentina, como la Copa América.

