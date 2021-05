Inés Melchor informó que tiene COVID-19 y no podrá estar en Tokio 2020

La delegación peruana llegará a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con una importante baja, ya que la reconocida fondista Inés Melchor informó que se contagió de la COVID-19 y no podrá buscar su clasificación a este trascendental competición.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la atleta peruana señaló que este domingo se iba a realizar una maratón —llamada ‘El Bicentenario del Perú'— en la que iba a tratar de lograr la marca para Tokio 2020. Sin embargo, lamentó que el coronavirus le quite la posibilidad de competir.

“Esta semana ha sido muy complicada para mí y mi familia. Desde que me enteré de que dieron positivo en COVID-19, fue mi peor temor y hoy confirmé mi miedo: salí positiva. Son momentos complicados, pero estoy segura que vamos a salir de esta”, se lee en el primer párrafo de la publicación.

“ Este resultado me imposibilita poder competir este domingo para lo cual me preparé mucho. Estoy viviendo uno de los peores momentos de mi vida . Esto me cierra las puertas para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que la única maratón que podía correr para clasificar es la de Lima de este domingo”, agregó.

Inés Melchor resaltó que todas las maratones a las cuales se inscribió se cancelaron por la pandemia. En esta oportunidad, la deportista de 34 años contrajo la enfermedad y estará ausente en la que pudo ser su cuarta participación en Juegos Olímpicos.

Inés Melchor informó su situación en Facebook.

“Pero esto no me tumbará. Una vez que mejore seguiré entrenando y dando lo mejor de mí. Por favor, cuídense mucho todos, ahora me toca cuidar de mí”, finalizó Inés Melchor, haciendo un llamado a sus seguidores.

