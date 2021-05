Gareca sobre vacunación a jugadores: “Mi postura es que hay gente más vulnerable”

Si bien el tema principal de la conferencia de prensa de este viernes 21 de mayo fue la convocatoria para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el caso de la vacunación frustrada de la selección peruana no fue un tema ajeno. Bajo esta premisa, el entrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca, aseveró que él no fue el causante de la suspensión de la inoculación de las dosis de Sinopharm, como había sido asegurado por medios internacionales .

“La selección acata lo que le dicen, no es obligación vacunarse. Es una recomendación, es diferente a que te obliguen, quedará al criterio de cada uno. Son decisiones individuales mas que nada. Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no es así, simplemente se suspendió por parte de las entidades. No es que yo haya suspendido esto”, empezó declarando en conferencia de prensa.

En esa misma línea, sostuvo que tanto él como los jugadores de la selección peruana pueden cuidarse y esperaran a su turno para colocarse la dosis en contra de la COVID-19.

“Mi postura es que hay gente más vulnerable porque yo tengo las posibilidades de cuidarme, pero hay gente que más allá de que está no organizada, necesitan exponerse por el trabajo. No solamente la sociedad debe estar encima de ellos, porque nadie quiere contagiarse de este virus. En la medida que se haya solucionado esto, entraremos nosotros porque tenemos un alto porcentaje de que no nos pase nada. Hay un alto porcentaje de recuperación también”, culminó.

