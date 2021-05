Gareca sobre vacunación a jugadores: “Mi postura es que hay gente más vulnerable”

El estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió al polémico caso del vacunagate de la FPF. Según palabras del ‘Tigre’, él no fue el causante de la suspensión de la inoculación de la dosis de Sinopharm.

“La selección acata lo que le dicen, no es obligación vacunarse. Es una recomendación, es diferente a que te obliguen, quedará al criterio de cada uno. Son decisiones individuales mas que nada. Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no es así, simplemente se suspendió por parte de las entidades. No es que yo haya suspendido esto”, expresó en conferencia de prensa.

