Gareca sobre pronunciamiento político de jugadores: “No es un problema”

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, sostuvo que no tiene inconvenientes con los videos que algunos de sus dirigidos grabaron como parte de la campaña “Ponte la camiseta”, en el marco de la coyuntura electoral. El ‘Tigre’ aseguró que se trata de situaciones muy particulares.

“Estamos al margen sobre cualquier iniciativa privada de cualquier institución. Los jugadores son personas que pueden expresarse de acuerdo a lo que consideran, no es un problema”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa desde la Videna. No obstante, aclaró que su interés es que este tipo de pronunciamientos no distraiga a los futbolistas de cara a los próximos partidos que deben afrontar.

“Lo que sí es importante para nosotros, y lo vamos a considerar fundamental, es que el jugador se concentre. Cuando estemos todos juntos, me interesa que estén enfocados en los partidos de Copa, de Eliminatorias”, precisó.

Gareca da a conocer lista de convocados

En la conferencia, Ricardo Gareca dio a conocer la lista de jugadores citados para la próxima fecha doble de las eliminatorias contra Ecuador y Colombia. Entre las novedades destacan la inclusión de los defensas Jhilmar Lora y Renzo Garcés. Entre las ausencias, en tanto, resaltan las de Carlos Zambrano y Jefferson Farfán, además de Santiago Ormeño, sobre quien existía cierta expectativa por su llamado.

Convocados para la fecha doble de eliminatorias:

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

José Carvallo

Luis Advíncula

Aldo Corzo

Jhilmar Lora

Anderson Santamaría

Miguel Araujo

Renzo Garcés

Luis Abram

Christian Ramos

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marcos López

Pedro Aquino

RenatoTapia

Martín Távara

Christian Cueva

Sergio Peña

Christofer Gonzales

Yoshimar Yotún

Edison Flores

Luis Iberico

Gianluca Lapadula

Paolo Guerrero

André Carrillo

Alex Valera

Raúl Ruidíaz.

