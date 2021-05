César Cueto recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

El mundo comienza a salir de pocos de la terrible pandemia de la COVID-19 gracias al proceso de vacunación que avanza a buen ritmo en casi todos los países. El Perú no ha sido ajeno a ello y, este viernes, el Minsa anunció a través de sus redes sociales que se alcanzó la cifra de tres millones de peruanos que al menos recibieron una dosis del tan preciado fármaco.

Uno de los que fue inoculado en esta jornada, fue César Cueto. El histórico exfutbolista asistió al centro montado en las instalaciones de la Videna de San Luis para recibir la primera dosis del antídoto contra esta letal enfermedad . El hecho fue celebrado por la Diris Lima Centro mediante sus redes sociales.

“El maestro César Cueto asistió a nuestro Centro de Vacunación de la Videna para recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, haz como el ‘Poeta de la Zurda’ y Pon El Hombro por el Perú”, fue el mensaje del organismo a través de su cuenta de Twitter.

César Cueto se sumó a la campaña 'Pongo el hombro' tras ser vacunado.

De esta manera, Cueto se une a un extenso grupo de grandes exfutbolistas nacionales que ya fueron vacunados contra la COVID-19. Roberto Chale, Héctor Chumpitáz, entre otros, son las figuras del balompié nacional que ya pueden respirar más tranquilos durante esta pandemia.

Ricardo Gareca se manifestó sobre la frustrada vacunación a la selección peruana

Luego de dar a conocer a sus 28 jugadores convocados para los duelos ante Colombia y Ecuador, Ricardo Gareca se manifestó sobre la polémica vacunación frustrada a los miembros de la selección peruana. El entrenador argentino aclaró que él no fue responsable de la suspensión, sino que fueros las autoridades del Minsa.

“La selección acata lo que le dicen. No es obligación vacunarse. Es una recomendación, es diferente a que te obliguen. Quedará al criterio de cada uno. Son decisiones individuales más que nada. Me han involucrado en que he suspendido las vacunas y no es así; simplemente se suspendió por parte de las entidades. No es que yo haya suspendido esto”, expresó.

