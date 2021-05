Ariana Orrego: un salto a la gloria

Ariana Orrego tenía 17 años cuando entró a la historia del deporte peruano al ser la primera gimnasta nacional en competir en unos Juegos Olímpicos. Cinco años después de vivir la experiencia que le marcó la vida en Río 2016, ella está de vuelta, con la consigna de mejorar sus rutinas en todo sentido y dejar el alma en Tokio 2020.

¿Cómo va tu preparación para Tokio 2020?

Estoy en Estados Unidos porque estudio acá, ya terminé el ciclo, así que me estoy dedicando 100% a entrenar. Lo hago dos veces al día y ya voy haciendo las últimas modificaciones para llegar lista a los Juegos.

¿Ha sido complicado entrenar con tantos protocolos nuevos?

No mucho, lo que pasas es que ahora soy yo la única que está entrenando, en el gimnasio trabajo prácticamente sola, obviamente en la calle me cuido más, uso mascarilla. Lo de la vacunación ayudó bastante, yo ya estoy vacunada y mis entrenadores también, así que en ese sentido estamos más tranquilos.

¿Qué opinas de la posibilidad de vacunar a los deportistas?

Creo que si hubiera estado en Perú me hubiera sentido bastante culpable porque sé que hay muchas personas que lo necesitan con mayor urgencia. En Estados Unidos literalmente sobran las vacunas, así que me lo ofrecieron y acepté.

¿Tienes alguna competencia previa a Tokio 2020?

Aún estamos por definir, tenía un par de Copas del Mundo planificadas, pero muchas se han pospuesto para después de Tokio, otras se han cancelado, así que vamos a ver qué es lo que me conviene más.

¿Te benefició la postergación de los JJ. OO del 2020 al 2021?

Sí, posponer los Juegos fue la mejor decisión, obviamente con la cuarentena y la para de entrenamientos no había forma que yo esté lista para el 2020 en las fechas que supuestamente se iban a dar. Nunca había parado de entrenar tanto tiempo.

¿Qué fue lo más difícil de volver a entrenar tras la cuarentena?

Lo complicado fue recuperar la resistencia física para hacer los cuatro aparatos, eso sí se hizo un poco difícil.

¿Cuál es la principal diferencia de la Ariana de Río 2016 con la de Tokio 2020?

Lo principal es que tengo más experiencia, ya sé cómo son los Juegos Olímpicos, ya sé la magnitud de todo. Creo que ya voy más preparada porque ya sé qué esperar.

¿Qué es lo que más recuerdas de Río 2016?

La inauguración porque fue increíble desfilar en un estadio tan grande y encontrarse con tantos deportistas famosos, y luego la competencia en sí, cumplir mi sueño de volverme olímpica.

¿Qué sientes cuando te toman como referente de la gimnasia peruana?

No le tomo mucha importancia, no me gusta colocarme presión de esa manera, pero lo tomo como una motivación que me permite esforzarme más para demostrarle a todos que sí se puede llegar lejos.

¿Crees que la gimnasia creció luego de Lima 2019?

Sí, definitivamente. En la sede de Villa El Salvador empezaron a abrir academias para buscar talentos y después en la Videna. Todo lo que nos dejó Lima 2019 para gimnasia es increíble, el gimnasio de la Videna es uno de los mejores de Latinoamérica.

¿En qué consiste tu rama de la gimnasia?

Yo practico gimnasia artística en femenino, donde hay cuatro aparatos: saltos, barras, viga y piso. Tú tienes que competir en los cuatro, te ponen una nota en cada una y la suma de las cuatro es tu puntaje final. Las notas se basan en dos cosas: ejecución y dificultad, dependiendo de qué tan difíciles son las acrobacias y qué tan bien las ejecutas, te ponen la nota.

¿Cuál es tu aparato favorito de la gimnasia artística?

Eso va cambiando, en este momento el que más me gusta es viga y piso.

¿La viga es la prueba más difícil de la gimnasia?

La viga de equilibrio mide 10 cm de ancho y 125 de alto, solamente entra un pie y un poquito más. Es donde se ven más errores porque tienes que estar tan concentrado y los nervios te pueden ganar, es fácil caerse.

¿Cómo es el proceso para elaborar una rutina de piso?

Primero escoges la música, de ahí con tus entrenadores ves lo que te gusta a ti, los movimientos al ritmo de la música, después una coreógrafa te arma la rutina, luego le aumentas las acrobacias y al final toca repetirla muchas veces.

¿Ya tienes definidas tus rutinas para Tokio?

Sí, las rutinas ya las tenemos desde hace un par de meses. En estos últimos dos meses lo que hago es repetir las rutinas todos los días. Una vez que ya las tienes listas, no cambian muchas cosas, por ahí que unos pequeños detalles se afinan, nada muy drástico.

¿Qué tan importante es la parte psicológica?

Es superimportante saber manejar tus pensamientos y emociones, en especial si cometes algún error, tienes que dejarlo ir. En Perú estaba trabajando con una coach deportiva y con ella aprendí un montón.

¿Tienes un objetivo fijo para Tokio 2020?

No nos hemos fijado un puesto o un puntaje, lo que queremos es dar el 100%. Estoy entrenando rutinas nuevas, le he aumentado la nota de dificultad. Lo que queremos es hacer estas rutinas nuevas sin errores.

¿Qué es lo más importante que te ha dejado este deporte?

Muchos valores como la dedicación, la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad, todo ese tipo de cosas que vienen con el deporte de alto rendimiento. Luego, me ha dado la oportunidad de viajar a tantos países y conocer tantas culturas que me parece increíble estarlo viviendo.

