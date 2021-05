WWE: Seth Rollins lanza picante reto a Roman Reigns

WWE ha tenido una semana de locura con la realización de WrestleMania Backlash 2021 y los capítulos posteriores. Este viernes se llevará a cabo un nuevo episodio de SmackDown, en el cual se conocerá qué pasará con Cesaro, quien fue brutalmente atacado el pasado domingo por Seth Rollins.

El ‘Arquitecto’ sorprendió en el evento del último fin de semana al masacrar al luchador suizo luego de que este perdiera ante Roman Reigns en un combate que duró casi treinta minutos. Sin embargo, en el programa WWE’s The Bump recalcó que no tendría problemas en enfrentarse al ‘Jefe tribal’.

Cesaro fue masacrado por Seth Rollins luego de su caída con Roman Reigns. Foto: WWE

Aunque hay un acuerdo entre líneas entre el ‘Messías’ y el ‘Perro Mayor’, el primero indicó que el samoano debe hacerse respetar ante su familia y que si debe atacar a Jey o Jimmy Uso no dudará en hacerlo. Asimismo, señaló que pese a que Reigns es su hermano o no tendrá problemas en encararlo si se mete en sus asuntos.

“Si sus primos no se quedan fuera de mi negocio, me ocuparé de callarlos de la misma manera que lo hice con Cesaro. Me parece que tiene a uno de ellos bajo control. Ahora, si quiere que Jimmy esté en la misma página que Jey, entonces tienen que mostrarme respeto. Le voy a dar la oportunidad de hacerlo de la misma forma que sé que él lo haría conmigo”, manifestó.

Roman Reigns junto a Jey Uso cara a cara con Jimmy Uso. Foto: WWE

“Pero como siempre he dicho, no me ando con rodeos, no me importa quién eres, si eres el ‘Jefe de la Mesa’ o el ‘Jefe Tribal’ o mi hermano. Eres Roman Reigns pero cuando estamos cara a cara somos iguales , amigo mío. Así que te daré la oportunidad de que hagas lo que tienes que hacer con tu familia. Eso es asunto tuyo. Si vuelve a suceder, nos meteremos en problemas”, agregó.

