Pérez tras atajar en River: Todavía no caigo mucho en lo que hemos pasado

River Plate, sin suplentes, con un arquero improvisado y solo once jugadores en el Estadio Monumental, logró un histórico triunfo por 2-1 ante Independiente Santa Fe por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Con 20 bajas por coronavirus, entre ellos los cuatro porteros inscritos para la Copa Libertadores, Enzo Pérez, mediocampista natural, se ofreció para cubrir el arco millonario. En una noche soñada, el futbolista 35 años contó detalles de su debut como guardameta.

El golazo de Julián Álvarez

“Mis compañeros arqueros me escribieron, y estuve preguntando algunas cosas también. Ayer (el martes) estuvimos practicando y el preparador (de arqueros) estuvo dándome algunos consejos. Me dijeron que siempre tratara de enfocarme en el punto penal y que cuando iba la pelota a los costados caminara en diagonal, pero con la adrenalina que tenía, me perdía un poco y me fijaba siempre en el punto del penal”, declaró Pérez en conferencia de prensa después del partido.

“Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido en este tiempo, por lo que tuvimos que padecer por culpa del COVID-19. Rescato el corazón, la hombría y la personalidad de los chicos que jugaron hoy, y los que demostraron el fin de semana pasado en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos también y nos ayudaron a hacer un buen partido”, agregó

“Todavía no caigo mucho en todo lo que hemos pasado. Me enfoqué solamente en tratar de ayudar al equipo, ahora que terminó, supongo que mañana se va a hablar mucho de este partido”, finalizó.

