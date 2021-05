El exdirector deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, habló por primera vez desde que dejó el cargo y dio detalles de cómo se sintió tras haber sido uno de los responsables del descenso, además de precisar desde cuándo ya había conversaciones con Jefferson Farfán.

“Después del último partido tuve un par de charlas con prensa peruana y solo tuve palabras para disculparme ante toda la hinchada, porque deportivamente no se logró lo que queríamos. Tuve un momento de receso donde me he dedicado a estudiar, a realizar unos proyectos que tienen que ver con canteras latinoamericanas, estoy trabajando en eso”, dijo en una entrevista a ‘Toca y Pasa’.

“ Estuve en un momento muy crítico, muy difícil tras mi salida de Alianza Lima por motivos emocionales, por todo lo que viví, nunca había tenido un momento tan crítico en mi carrera deportiv a. Aprendí mucho, me quise quedar unos meses en stand-by. Entregué mi informe a la gente del club y me vine con la tristeza para Colombia. Tuve un momento muy lindo en Alianza como jugador, no tan brillante como director deportivo, pero ya está, todos tenemos derecho a equivocarnos, a fracasar”, añadió.

Negociaciones con Jefferson Farfán

El regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima generó un gran impacto en el fútbol peruano y mucho se dijo en torno a su contrato, desde cuándo empezaron las negociones y si verdaderamente llegaba por jugar la Liga 2. En ese sentido, Víctor Hugo Marulanda dio detalles de la vuelta de la ‘Foquita’ al club de sus amores.

“Es un lujo ver a Jefferson Farfán. A Hernán Barcos lo conozco por su carrera. ‘Jeffry’ siempre fue uno de nuestros ídolos. Es una satisfacción muy grande ver a uno de los referentes de Alianza Lima y del fútbol peruano. El año pasado se empezaron las conversaciones, pero hubo personas que focalizaron esa negociación porque nosotros estábamos en un tema que el equipo no ganaba y había personal directivo que la encaminó”, manifestó el colombiano

“Todos tenían conocimiento porque hubo una construcción de un equipo que no comenzó en enero, sino desde setiembre, octubre. Empezamos a mirar y revisar a algunos futbolistas en los que el cuerpo técnico que estaba confió, le dimos el visto bueno. Al final, fue un riesgo que asumimos las personas que en ese momento estábamos tomando las decisiones en el club. Sabíamos además que teníamos un reto para sacar estos comportamientos o conductas de estos chicos, pero no fuimos capaces”, añadió.

