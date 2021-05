Ricardo Gareca brindará una conferencia de prensa este viernes para revelar la lista de convocados para los próximos partidos de las Eliminatorias Qatar 2022. Existe la posibilidad de que el técnico de la selección peruana escoja a algunos jugadores que integran la nómina preliminar para la Copa América 2021, en la que no aparece Alejandro Hohberg.

Pese a haber defendido la camiseta de los tres clubes más grandes del fútbol peruano y salir campeón nacional con uno de ellos, eso parece no convencer al entrenador argentino, quien dejó al margen al actual goleador de Sporting Cristal.

“Siempre pienso en la selección peruana. Venir a Cristal y saber que jugaba un torneo internacional y que pelea campeonatos es una forma de ser visible para la selección. A uno le duele no estar en la lista de 50 porque siempre trato de dar el máximo ”, dijo Alejandro Hohberg en una entrevista en el programa Fútbol como cancha.

“No sé si no estoy considerado en la lista porque me falta algo o porque otros son mejores que yo. Pero una vez que veo que no estoy en la lista me pongo el chip para poder exigirme má s”, agregó el atacante, quien tuvo la posibilidad de jugar con la selección peruana en la Copa América Centenario 2016.

En torno a su presente en Sporting Cristal, que ganó por primera vez en la Copa Libertadores 2021 y lucha por clasificar a la Sudamericana, Alejandro Hohberg señaló lo siguiente: “Me he comprometido al máximo con lo que me ha pedido el profesor Mosquera. Él sabe que estoy a disposición de lo que el equipo requiera, soy un jugador al que le gusta escuchar”.

