Hohberg respalda a Corozo tras triunfo de Cristal ante Rentistas

Sporting Cristal sumó su primera victoria en la Copa Libertadores 2021 este último miércoles luego de derrotar por 2-0 a Rentistas en el Estadio Nacional. Alejandro Hohberg abrió el camino del triunfo rimense con un golazo a los 41 minutos del primer tiempo y fue uno de los mejores de la cancha.

En declaraciones para RPP, el extremo del cuadro que dirige Roberto Mosquera se mostró orgulloso por los tres puntos obtenidos y por su tanto hecho. Asimismo, mostró su respaldo total hacia Washington Corozo , quien justamente robó la pelota y se la cedió para que anotara el 1-0 momentáneo.

El futbolista ecuatoriano ha recibido una lluvia de críticas por fallar varios goles cantados en la Copa Libertadores, incluso un grupo de supuestos aficionados celestes lo interceptaron en su carro saliendo de La Florida y lo amenazaron. Sus compañeros y el cuerpo técnico también salieron a mostrar su apoyo para el delantero.

“ A veces te quieren hacer ver peor de lo que estás . Sí, él tuvo jugadas que se quedan en el ojo de la tormenta, pero si no ganamos los partidos, no fue por esas jugadas puntuales. Si no nos hubieran convertido, no perdíamos. Siempre pensamos en colectivo”, indicó Alejandro Hohberg.

Por otro lado, señaló le gustó bastante el encuentro que hizo Cristal ante el cuadro uruguayo, ya que era un duelo directo en su objetivo por tener chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2021. “La diferencia del partido de ayer con otros es que fuimos sólidos, mantuvimos el arco en cero y pudimos convertir”, sostuvo.

“ Para mí no es un fracaso no pasar de ronda en Libertadores . Sí era el objetivo por cómo juega Cristal y por el plantel, pero no nos alcanzó. Nuestro próximo objetivo es la Sudamericana y vamos a intentar asegurarlo”, añadió.

