Selección peruana de fútbol: ¿Sanción a la vista?

El pronunciamiento de doce jugadores de la selección peruana, con tintes de campaña política, ha generado diversas reacciones en la población. “La camiseta no se mancha” es hoy la frase más popular en las redes sociales y es usada incluso por uno de los candidatos a la presidencia de la República con miras a las elecciones que se celebrarán el 6 de junio.

Desde la Videna aseguran que Edison Flores, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Wilder Cartagena, Paolo Hurtado, Carlos Zambrano, André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Aldo Corzo, Sergio Peña y Miguel Trauco realizaron y publicaron videos, a través de una cuenta de Facebook llamada Camiseta Peruana, por iniciativa propia, por lo que se deslindan del hecho. ¿Podrían tener una sanción? El abogado Julio García confirmó que no es posible, ya que los futbolistas son ciudadanos con derechos y con libertad de expresión. “Ellos tienen los mismos derechos que los demás. Nadie ha violado la legislación deportiva, tampoco se está haciendo nada ilegal”, aseveró.

Además, hay que hacer hincapié en que la lista de convocados a la Bicolor para los partidos del 3 y 8 de junio ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2021 se dará a conocer el viernes, por lo que en este momento cada jugador no se pronuncia como parte de la selección. La norma FIFA confirma dicha apreciación, en ella se deja claro que si los jugadores usan el campo de juego para realizar alguna campaña política serían sancionados al igual que la FPF. “Hay dos videos a los que se podría poner más atención: uno es el de Claudio Pizarro, pero no es la camiseta actual. En cambio, la camiseta de hoy sí es la que usa Wilder Cartagena. En este caso sí podría determinarse que hizo un uso indebido de la camiseta selección peruana, pero es la FPF la que podría investigar el hecho”, indicó García a Latina.

Eso sí, la iniciativa de los jugadores no cayó nada bien en la barra organizada ‘Sentimiento Blanquirrojo, pues emitió un comunicado donde asegura que “respetamos las posturas personales de cada uno, de eso se trata la democracia, pero no usen la camiseta para dividir más al país”.

¿De dónde nació todo?

Trascendió que los jugadores fueron incentivados por sus representantes para decirle no al comunismo, hecho que fue aclarado por alguno de ellos a través de sus redes sociales. Elio Casareto, representante de Zambrano, Trauco, entre otros jugadores, señaló que no existió ninguna presión hacia los futbolistas para grabar el video y tomar una postura política. “Dicen lo que piensan. En cuanto a mí, la candidata de Fuerza Popular me tiene bloqueado en redes”, aseguró el empresario.

Reacciones

Cardenal Pedro Barreto - Arzobispo de Huancayo

“Ellos (jugadores) tienen toda la libertad, pero mejor es que no saquen la cara teniendo como emblema la sagrada blusa del Perú. Esto sí me parece una utilización política que hay que reprobar”.

Violeta Bermúdez - Presidenta de PCM

“En relación al uso de la camiseta de Perú, en realidad... creo que no se trata de ningún símbolo patrio, así que cada persona puede utilizar la indumentaria que considere pertinente”.

Comunicado de la barra

‘Sentimiento Blanquirrojo’ se pronunció en contra del uso de la camiseta de la selección nacional para dividir al país.

Comunicado de la barra Sentimiento Blanquirrojo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.