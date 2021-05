Presidente de Francia sobre Benzema: Deschamps tomó buenas decisiones

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, saludó este miércoles 19 de mayo el regreso de Karim Benzema a la selección tras cinco años y medio de ausencia. El mandatario consideró que el técnico Didier Deschamps tomó “buenas decisiones” con el llamado del goleador del Real Madrid.

”Creo que ayer (Deschamps) tomó buenas decisiones (por la lista de convocados), no hay más que ver el entusiasmo colectivo y, por tanto, estoy muy contento por los jugadores seleccionados. Tendré la ocasión de felicitar a algunos en la final (de la Eurocopa)”, declaró Macron.

Benzema fue convocado para la Eurocopa, que se disputa en varios países del viejo continente entre el 11 de junio y el 11 de julio, después de estar cinco años y medio sin ir por el estallido del polémico escándalo sobre su presunta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena.

Deschamps explicó la convocatoria de Benzema

Didier Deschamps, según indicó, dio por cerradas las desavenencias públicas con el goleador del Real Madrid al término de una larga charla y un periodo de reflexión.

“Una carrera no dura más de 20 años. Sin duda ha ganado en madurez, serenidad, ha cambiado en algunas cosas. Lo que hacemos con 20 años, no lo hacemos con 25, y lo que hacemos con 25 no lo hacemos con 30”, dijo Deschamps.

El mensaje de Benzema

Karim Benzema se mostró “muy orgulloso” por volver a vestir la camiseta ‘bleu’ y dio las gracias a todos los que siempre lo han apoyado. ”Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección francesa y de la confianza que me han dado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti... y a todos los que siempre me han apoyado”, publicó el delantero en su Instagram junto con una fotografía con la camiseta de la selección francesa en la que aparece con una mano en el corazón.

