River Plate: Enzo Pérez será el arquero ante Santa Fe pese a lesión

Golpeado por una veintena de casos positivos por COVID-19, River Plate no cuenta con los 11 futbolistas necesarios para salir a la cancha el miércoles 19 contra el conjunto Independiente Santa Fe, en un encuentro de rumbo incierto por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Un pedido del entrenador Marcelo Gallardo para incorporar a la lista de buena fe a un arquero juvenil, fue rechazado por la Conmebol, por lo que deberá recurrir a un jugador de campo para defender su valla en un partido decisivo para River.

Precisamente en esa búsqueda, el ‘Muñeco’ dio la sorpresa y Enzo Pérez, que arrastra una distensión en el isquiotibial derecho, será el guardavallas del duelo a jugarse en el Monumental Núñez.

El calvario millonario comenzó el viernes 14 cuando se informó de 15 contagios en el equipo. A eso se les sumaron otros cinco jugadores que dieron positivo el lunes.

La ola de positivos obligó a Gallardo a convocar a un arquero suplente de la división juvenil para el superclásico del domingo contra Boca, que lo derrotó en serie de penales (1-1 y 4-2) y lo eliminó en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

River anotó 32 jugadores en la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo había decidido antes del comienzo de la Copa Libertadores 2021 solo anotar 32 jugadores a pesar de que la Conmebol permitía anotar hasta 50.

“Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?”, dijo Gallardo en setiembre de 2020.

