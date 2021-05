La Conmebol falló este martes en contra de River Plate, club deberá presentarse con diez jugadores (ninguno de ellos portero) este miércoles 20 de mayo ante Independiente Santa Fe por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2021.

Los directivos del Millonario habían solicitado que el organismo haga una excepción y les permita incluir a dos arqueros, entre ellos Alan Leonardo Díaz, un guardameta de 21 años que no tenía experiencia ni como reserva, y que estuvo presente en la derrota por penaltis tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario durante el superclásico contra Boca Juniors.

La inclusión de Díaz por parte de Gallardo se originó debido a las bajas por coronavirus de los cuarto arqueros: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli.

Alan Leonardo Díaz fue el portero que tapó ante Boca Juniors tras las bajas de los cuatro porteros por coronavirus. Foto: EFE

Sin embargo, la Conmebol negó la petición de River Plate, por lo que el defensa Milton Casco aparece como la principal opción para colocarse los guantes ante el cuadro colombiano. Muchos de los contagiados son jugadores titulares, como el portero Franco Armani, el uruguayo Nicolás De la Cruz y Matías Suárez. A esto se suma el caso Enzo Pérez, que se sometió a estudios por una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

River anotó 32 jugadores en la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo había decidido antes del comienzo de la Copa Libertadores 2021 solo anotar 32 jugadores, a pesar de que la Conmebol permitía anotar hasta 50.

”Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?”, dijo Gallardo en septiembre de 2020.

Posible alineación de River Plate

El once titular de River Plate será con diez jugadores: Milton Casco; Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Angileri; Carrascal, Fontana, Peña Biafore, Lecanda, Paradela y Julián Alvarez.

