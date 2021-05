Renato Tapia es uno de los diez jugadores más revalorizados en el mundo

Desde que Renato Tapia llegó al Celta de Vigo, su rendimiento no ha hecho más que crecer cada fin de semana. El ‘capitán del futuro’ no solo se convirtió en el futbolista con más minutos jugados en el cuadro gallego —un total de 2.817 en la temporada—, sino que también su cotización aumentó considerablemente, convirtiéndose en uno de los diez jugadores más revalorizados del mundo en lo que va de este 2021 .

En dicha lista aparecen grandes jugadores como Pedri (FC Barcelona), Llorente (Atlético de Madrid), Coman (Bayern Múnich), Wirtz (Bayern Leverkusen), Saka (Arsenal), Koundé (Sevilla), En-Nesyri (Sevilla), Renato Tapia (Celta de Vigo), Gravenberch (Ajax) y Lacroix (Wolfsburg).

Según Transfermarkt, la cotización del mediocampista peruano no ha parado de crecer: desde los 2,4 millones de euros con los que debutó en LaLiga hasta los actuales 20 millones de valor de mercado , lo que supone un incremento de 17,6 millones en una temporada completa.

Renato Tapia quiere dar más

En entrevista con la citada web de valores de mercado, Renato Tapia reveló sentirse “contento por todo lo que me está pasando en este momento”. Además, sostuvo que “puedo dar más y sé que me podré revalorizar si continúo trabajando duro”.

En esa misma línea, el ‘capitán del futuro’ confesó que no esperaba jugar tanto con el Celta de Vigo. “La verdad que no tanto. Si bien mis expectativas siempre son altas, yo pensé que me iba a costar mucho por lo que no conocía a nadie, pero como te digo, aquí la gente te ayuda muchísimo y eso hizo que pueda sentirme a gusto y jugar tanto”, añadió.

Finalmente señaló que su buen rendimiento en LaLiga puede hacer que otros equipos se fijen en sus compatriotas. “Creo que una responsabilidad ya que siento que el hecho de que esté en este momento también es para abrirle las puertas a muchos más compañeros peruanos talentosos”, culminó.

