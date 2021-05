Mbappé sobre ser el más caro del mundo: “Ese dinero no va a mi bolsillo”

El jugador del PSG y de la selección francesa Kylian Mbappé ofreció una entrevista a TF1 en la que habló de diversos temas. Uno de ellos fue sobre sus sensaciones al ser considerado como uno de los mejores del mundo.

Al ser consultado sobre su sentir por ser, según el mercado, el futbolista más caro del mundo con solo 22 años, Mbappé indicó que es un tema al que no le toma mucha importancia, ya que el dinero que se pagaría por una transacción suya no iría directamente a él, sino al club dueño de su pase.

“ No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso . Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está”, manifestó, y agregó luego que se siente conforme con la forma en que ha llevado su carrera. “Estoy feliz con mi vida, a veces me gustaría llevar una vida más tranquila, pero es así. Hay cosas buenas y malas, pero estoy feliz así”, sostuvo.

En esa misma tónica, Mbappé afirmó que tampoco le inquieta ganar el Balón de Oro. “Lo primero es lo colectivo porque esto es un deporte de equipo. Está claro que luego el Balón de Oro siempre es un sueño, pero no es lo más importante”, aseguró.

Finalmente, el también campeón del mundo en 2018 se mostró optimista por la actuación de la selección francesa en la próxima Eurocopa. “Vamos con el sueño de ganar. Lo vamos a dar todo y ojalá volvamos con la Copa. Es muy bonito que estén todos los franceses con nosotros”, sentenció.

