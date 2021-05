Karim Benzema vuelve a la selección de Francia tras más de cinco años

Luego de algunos días de especulación por parte de la prensa francesa, el regreso oficial de Karim Benzema a la selección gala finalmente se confirmó este martes 18 de mayo. A través de las redes sociales, la cuenta del equipo blue notificó el retorno del ‘Gato’, quien fue incluido por el entrenador Didier Deschamps en la lista de 26 jugadores que disputarán la Eurocopa 2021.

El delantero, apartado del vigente campeón del mundo por mucho tiempo debido a un escándalo por un presunto chantaje en contra del también futbolista Mathieu Vabuena, regresa luego de más de cinco años. Su último juego con la camiseta de Francia fue un amistoso contra Armenia en octubre del 2015. Aunque en el 2017 la justicia falló a su favor en el litigio, Deschamps mantuvo su postura de no citarlo aludiendo el impacto que podría tener en el colectivo.

Acerca de su cambio de opinión en esta oportunidad, el seleccionador se negó a revelar qué conversó con su dirigido, pero sugirió que la vuelta del goleador del Real Madrid obedece a una necesidad de potenciar al plantel.

Francia es el último subcampeón de la Eurocopa. Foto: FFF

“No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión lo hemos conversado. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situaciones complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece”, declaró el estratega en diálogo con TF1.

El historial de Benzema con Francia comprende 27 y 18 asistencias en 81 partidos jugados. En esta nueva etapa en los Gallos, el madridista se reencontrará con compañeros como el portero Hugo Lloris, el defensa Raphael Varane y el delantero Antoine Griezmann.

