Karim Benzema volverá a vestir la camiseta de la selección francesa tras seis largos años. El ‘Gato’, quien acaba de ser elegido como el mejor jugador galo en el extranjero , fue convocado por Didider Deschamps para disputar la Eurocopa 2021.

“No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión, hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece”, declaró el estratega francés en conferencia de prensa.

Pero, ¿por qué Benzema fue ‘borrado’ por Deschamps por tanto tiempo? A continuación, te detallaremos el caso Valbuena que hizo que el delantero del Real Madrid no dispute la Euro 2016 y el Mundial de Rusia 2018.

Caso Valbuena

En noviembre de 2015, el futbolista de la Casa Blanca fue acusado de conspiración por presuntamente chantajear a su compañero de selección, Mathieu Valbuena, por un video con contenido sexual . El 13 de octubre del mismo año salió a la luz la causa penal.

Dos años después, en julio de 2017, el Tribunal Supremo de Francia le daría la razón a Karim Benzema. El dictamen redirigió el caso a la sala de instrucción del Tribunal de París, que tendrá que volver a examinarlo completamente.

En agosto de 2017, la Corte de Apelación de Versalles ratificó el levantamiento del control judicial que le habían impuesto al atacante por su supuesto chantaje a Valbuena. En 2020, se volvió a reabrir el caso para que las partes vayan a juicio a esclarecer los hechos. Durante esos años, tanto Didier Deschamps como Noël Le Graët explicaron su postura en relación a Benzema.

Valbuena y Benzema cantando el himno antes de un partido. Foto: AFP

Declaraciones

El entrenador Didier Deschamps declaró lo siguiente en octubre de 2017: “Hice un análisis no sobre un individuo, sino sobre un grupo. El colectivo siempre ha estado por encima. Luego elegí únicamente en función de lo que creo que es bueno para la selección francesa. Siempre he actuado así. Decidí y asumo mi decisión”.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Francia, Noël Le Graët, sostuvo que “Benzema sigue siendo un excelente jugador. Es talentoso. Siempre dije que es convocable. Luego, Didier es el que forma su grupo y su equipo en función de lo que él cree que es mejor para la selección de Francia”, octubre de 2017.

En diciembre de ese año, el propio Le Graët le cerraría las puertas al delantero. “ Tendrías que ser un poco ciego o sordo para no entender que será difícil seleccionar a Benzema , eso parece incuestionable”, declaró en RMC.

Su último partido

En octubre de 2015, Karim Benzema disputó su último partido con la selección francesa. Fue ante Armenia, en un amistoso jugado en el Allianz Riviera de Niza. En dicho encuentro, el atacante merengue hizo un doblete en la victoria de los galos por 4-0.

El goleador del Real Madrid sería cambiado a los 81 minutos sin saber que no sería convocado nuevamente. Desde entonces pasaron cinco años, siete meses y diez días para ser llamado nuevamente a la selección mayor de Francia.

