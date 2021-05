Este miércoles 19 de mayo tendrá lugar el choque River Plate vs. Santa Fe por la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2021. El partido iniciará a las 7.00 p. m (hora peruana) y será transmitido desde el Estadio Monumental de Núñez.

El millonario arriba a este juego tras una derrota ante Boca Juniors, donde no contó con 15 jugadores que se contagiaron de COVID-19. A pesar de eso, Marcelo Gallardo ingenió una formación que hizo frente al xeneize y llevó el cotejo hasta la tanda de penales, donde cayó por 4-2.

En tanto, Independiente Santa Fe no conoce la victoria desde hace un mes. Los últimos resultados de ’El Cardenal’ en Copa Libertadores son dos empates y dos derrotas. Actualmente se encuentra último en el Grupo D con solo dos puntos.

River Plate y Santa Fe igualaron sin goles en la primera rueda del Grupo D. Foto: AFP

River Plate vs. Santa Fe: a qué hora y dónde juegan

El enfrentamiento River Plate vs. Santa Fe se llevará a cabo el miércoles 19 de mayo y podrá ser visto desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario establecido para otros países a continuación:

Argentina: 9:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Brasil: 9:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

España: 2:00 a.m. (jueves 20 de mayo)

México: 7:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Dónde ver en vivo River Plate vs. Santa Fe

El canal autorizado para transmitir en vivo y en directo este partido del máximo torneo del balompié sudamericano es ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Posibles alineaciones del River Plate vs. Santa Fe

El cuadro argentino no pasa por un buen momento: para esta fecha no podrá contar con más de 15 jugadores, debido a que contrajeron la COVID-19. Asimismo, no pudo inscribir al portero juvenil Alan Díaz en la Copa Libertadores ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no autorizó dicha inclusión.

La probable alineación del equipo que dirige el ‘Muñeco’ Gallardo sería:

Enzo Peréz, Milton Casco, Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, Felipe Peña Biafore, Tomás Lecanda, José Paradela y Julián Alvarez.

River Plate quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina ante Boca Juniors. Foto: EFE

En tanto, la alineación del grupo que dirige Harold Rivera Roa sería:

Leandro Castellanos, Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Carlos Arboleda, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Kelvin Osorio, Jersson González y Jorge Luis Ramos.

Últimos resultados de River Plate

Los últimos marcadores de River Plate en Copa Libertadores son alentadores: una victoria y tres empates, resultados que lo posicionan en el segundo lugar del Grupo D con 6 puntos.

Fecha Partido 22/04/21 Fluminense 1 -1 River Plate 28/04/21 River Plate 2 - 1 Junior 06/05/21 Independiente Santa Fe 0 -0 River Plate 12/05/21 Junior 1 -1 River Plate

Por otro lado, en la Copa de la Liga Profesional Argentina, River viene de una derrota significativa ante su clásico rival Boca Juniors. Dicho encuentro también marcó el primer duelo que los millonarios disputaron con una formación alterna por el brote de coronavirus en la concentración.

El jugador que se llevó las miradas e incluso elogios por parte de Carlos Tévez fue el juvenil Alan Leonardo Díaz, agregado a último minuto a la lista de convocados. Sin embargo, el portero no podrá estar en este cotejo, por lo tanto, Enzo Pérez se ocupará del arco ante Santa Fe.

Alan Leonardo Díaz fue el portero que tapó ante Boca Juniors tras las bajas de los cuatro porteros por coronavirus. Foto: EFE

Cómo seguir el River Plate vs. Santa Fe por Internet

Si no cuentas con el canal de ESPN en tu proveedor de cable, otras opciones para ver el River Plate vs. Santa Fe EN VIVO son Tarjeta Roja, Apurogol y Roja directa, plataformas que te permiten mirar distintos encuentros de fútbol en tiempo real y gratis.

