Deschamps tras esperado regreso de Benzema: “Francia está por encima de todo”

Karim Benzema ha sido el nombre que más se ha pronunciado en los cerca de 35 minutos que duró la conferencia de prensa del seleccionador francés Didier Deschamps, quien ha elogiado la “madurez y serenidad” del goleador del Real Madrid.

“Lo he llamado con el objetivo de que tenga la misma plenitud en su club que con la selección de Francia (...) Si hubiese llamado solo a 23 (en vez de a 26), él hubiese estado en la lista”, empezó diciendo el entrenador de los ‘Galos’.

Deschamps señaló que nunca negó la calidad de Benzema, aunque recordó que la ausencia del atacante no ha sido un factor para que Francia obtenga buenos resultados en los últimos años (subcampeona de la Eurocopa de 2016 y campeón del mundo en 2018).

“No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve. He afrontado ya situaciones complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece. La selección es mejor ahora con Benzema ”, agregó el estratega de 52 años.

Uno de los puntos que más suscitaron polémica ha sido cómo convivirán Karim Benzema y Olivier Giroud, también convocado y quienes han tenido roces desde hace algunos años.

”Recuerdo que siempre hubo competencia entre ambos durante mis tres primeros años como seleccionador. Tomo decisiones por el bien del grupo y optando por Benzema pienso que lo hago”, contestó Didier Deschamps, quien afirmó que su grupo de la Eurocopa (Portugal, Alemania y Hungría) es muy duro.

