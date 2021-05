Diversas personalidades del fútbol se han pronunciado en alusión a la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En esta oportunidad varios integrantes de la selección peruana, mediante un video publicado en redes, dejaron entrever su inclinación por el partido de Fuerza Popular y solicitaron hacerle frente al “comunismo”.

La actitud de los integrantes de la Bicolor levantó polémica y provocó la reacción de infinidad de usuarios en las redes sociales, quienes condenaron el uso de la indumentaria Blanquirroja con fines políticos.

Asimismo, otras personalidades del país, como el cardenal Pedro Barreto, también expresaron su malestar con los ‘pupilos’ de Ricardo Gareca.

“Cada ciudadano tiene libertad para expresar su posición política, los únicos que no podemos expresarnos sobre este tema, somos los sacerdotes, los obispos. Ellos tienen toda la libertad, pero mejor es que no saquen la cara teniendo como emblema la sagrada blusa del Perú. Esto sí me parece una utilización política que hay que reprobar”, atinó.

Jugadores de la selección causan polémica por campaña “Ponte la camiseta”

A pocas semanas de realizarse las elecciones presidenciales, varios jugadores que integran la lista de convocados de la selección peruana para la Copa América 2021 utilizaron las redes sociales para unirse a la controversial campaña Ponte la camiseta.

Los primeros en aparecer en los videos subidos a la página de Facebook llamada Camiseta Peruana fueron Luis Advíncula, Pedro Gallese y Paolo Hurtado. Con el pasar de las horas, se fueron sumando otros jugadores como Miguel Trauco, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Carlos Zambrano, André Carrillo, Wilder Cartagena y Aldo Corzo.

