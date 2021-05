Un grupo de jugadores de la selección se une a campaña “Ponte la camiseta”

A pocas semanas se realizarse las elecciones presidenciales, varios jugadores que integran la lista de convocados de la selección peruana para la Copa América 2021 utilizaron las redes sociales para unirse a la controversial campaña “Ponte la camiseta”.

Los primeros en aparecer en los videos subidos a la página de Facebook llamada ‘Camiseta Peruana’ fueron Luis Advíncula, Pedro Gallese y Paolo Hurtado. Sin embargo, con el pasar de las horas fueron apareciendo las declaraciones de Miguel Trauco, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Carlos Zambrano, André Carrillo, Wilder Cartagena y Aldo Corzo.

“Se vienen las elecciones y los peruanos nos jugamos un partido importante, necesitamos que gane el Perú. Este 6 de junio, votemos sin odio y rencores por un Perú en paz, unido y democrático. Todos juntos por un mismo objetivo: un Perú mejor”, manifestó la ‘Culebra’.

“Nuestra historia nos ha enseñado que no podemos poner las manos al fuego por nadie. Aclaro que nadie me paga por hacer campaña, por hablar bien de uno o hablar mal de otro. Soy un peruano más, con libertad de expresión, que quiere lo mejor para el país y me veo responsable en tomar una postura en esta ocasión. (...) No busco convencer a nadie, solo les pido que voten responsablemente. No soy comunista, yo voto por la democracia”, se le escucha decir al popular ‘Orejitas’.

Asimismo, y pese a ya no formar parte de la selección peruana, Claudio Pizarro también se sumo a esta campaña vistiendo la camiseta bicolor y resaltando que el Perú no puede perder la tranquilidad que viene teniendo durante estos años.

“Para nosotros, la bandera es algo que querido. Cuando está arriba, significa que ganamos, para el país es igual. Cuando estaba en medio de la violencia, la bandera estaba abajo, era un país sin sueños. Ahora tenemos paz y no podemos perderla. ¡Voto por la paz, arriba tu bandera!”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.