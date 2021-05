Luego de que Sporting Cristal consiguiera su octavo triunfo seguido en la Liga 1 2021 ante Sport Huancayo, Nilson Loyola se refirió al presente del equipo rimense y lamentó no haber podido aprovechar las ocasiones de gol que tuvieron en la Copa Libertadores.

“No hemos tenido suerte de cerrar los partidos en la Copa Libertadores, pero estamos conformes porque hemos jugado bien, lo único que nos faltó fue gol. En torneos internacionales no te alcanza y nos pasó factura”, empezó diciendo el lateral izquierdo en conversación con RPP.

“A inicios de pretemporada conversamos que teníamos que prepararnos para la Libertadores, todos estamos para jugarlo. Somos un grupo no muy amplio, pero nos alcanza para poder pelear los dos torneos a la par”, añadió el defensa.

Nilson Loyola, quien el último domingo marcó uno de los dos goles que le propinó Sporting Cristal a Sport Huancayo, manifestó que esta nueva eliminación en el torneo de clubes más importante de Sudamérica no es un fracaso.

“ No siento que haya sido fracaso lo de la Copa Libertadores . Hubiera sido si no dábamos la talla a nivel futbolístico. El que no sabe de fútbol, puede hablar cualquier cosa. La palabra ‘fracaso’ no está escrita en el plantel ”. afirmó.

Nilson Loyola dijo que en Sporting Cristal estarán atentos al club que los enfrentará en el desenlace de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. “El que nos toque será duro y no nos confiamos así estemos ocho partidos invictos. Final es final y se juega distinto a cualquier fecha”, sentenció.

