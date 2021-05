La Copa Libertadores 2021 entra en su recta final y desde este martes 18 hasta el jueves 20 de mayo se jugará la quinta jornada de la fase de grupos del certamen continental .

Durante esta semana se estará definiendo a los clasificados a los octavos de final como también a los conjuntos que irán a la Copa Sudamericana y los que quedarán eliminados de cualquier torneo. El campeón defensor de la Libertadores, Palmeiras, es líder absoluto del grupo A con 12 puntos. Su presencia en la siguiente etapa está asegurada.

Los equipos que representan al fútbol peruano, Sporting Cristal y Universitario, jugarán esta jornada en Lima y se enfrentarán a Rentistas e Independiente del Valle respectivamente. Los celestes y cremas necesitan los tres puntos de manera obligatoria para llegar con chances a la última fecha e intentar clasificar a la Copa Sudamericana.

El grupo B es el pelotón más parejo en lo que va de la competencia. Inter de Porto Alegre, Always Ready, Olimpia y Deportivo Táchira tienen seis unidades. Estas dos últimas jornadas serán fundamentales para determinar quienes clasifican a octavos de final.

Los grandes de Argentina también necesitan obtener un triunfo esta semana para no complicar sus aspiraciones deportivas. Boca Juniors vs. Barcelona SC será el cotejo más interesante del grupo C; y River Plate vs. Santa Fe lo harán por el grupo D.

Programación Copa Libertadores

Martes 18 de mayo

Palmeiras vs. Defensa y Justicia (5.15 p. m. hora peruana)

The Strongest vs. Santos (5.15 p. m. hora peruana)

Nacional vs. Universidad Católica (5.15 p. m. hora peruana)

Universitario vs. Independiente del Valle (7.30 p. m. hora peruana)

Sao Paulo vs. Racing (7.30 p. m. hora peruana)

Fluminense vs. Junior (7.30 p. m. hora peruana).

Miércoles 19 de mayo

Sporting Cristal vs. Rentistas (5.00 p. m. hora peruana)

Vélez vs. U. La Calera (5.00 p. m. hora peruana)

River Plate vs. Santa fe (7.00 p. m. hora peruana)

Cerro Porteño vs. Atlético Mineiro (7.00 p. m. hora peruana)

Flamengo vs. LDU Quito (7.00 p. m. hora peruana)

América vs. D. La Guaira (9.00 p. m. hora peruana)

Deportivo Táchira vs. Always Ready (9.00 p. m. hora peruana)

Jueves 20 de mayo

Argentinos Juniors vs. Atlético Nacional (5.00 p. m. hora peruana)

Boca Juniors vs. Barcelona SC (7.00 p. m. hora peruana)

Olimpia vs. Internacional (7.00 p. m. hora peruana).

