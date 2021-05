El domingo 6 de junio, los peruanos tendrán la responsabilidad de elegir a su nuevo presidente. Los candidatos vienen realizando todo tipo de estrategia para convencer a las personas. Una de las campañas que más llamó la atención fue la que incluyó a varios jugadores de la selección peruana, quienes fueron criticados por la barra Sentimiento Blanquirrojo por utilizar la camiseta bicolor en sus pronunciamientos.

En la página de Facebook llamada Camiseta Peruana se pueden ver los videos que grabaron futbolistas como Luis Advíncula, Pedro Gallese, Edison Flores, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Carlos Zambrano, André Carrillo, entre otros, para señalar que están a favor de la democracia y no del comunismo.

“Nuestra historia nos ha enseñado que no podemos poner las manos al fuego por nadie. Aclaro que nadie me paga por hacer campaña, por hablar bien de uno o hablar mal de otro. Soy un peruano más, con libertad de expresión, que quiere lo mejor para el país y me veo responsable en tomar una postura en esta ocasión. (...) No busco convencer a nadie, solo les pido que voten responsablemente. No soy comunista, yo voto por la democracia”, dijo, por ejemplo, el popular ‘Orejitas’.

Luego de que estos videos se viralizaran en las redes sociales, una de las barras oficiales de la selección peruana expresó su molestia a través de un comunicado, en el que piden a los jugadores no utilizar la camiseta blanquirroja para fines políticos.

“Desde esta tribuna, rechazamos el uso de la camiseta peruana para condicionar un voto político. Mas aun cuando nos encontramos entre dos opciones nefastas que no son garantía de nada. Respetamos las posturas personales de cada uno, de eso se trata la democracia, pero no usen la camiseta para dividir más al país ”, escribieron las personas que integran la barra Sentimiento Blanquirrojo.

“Antes de ponerse la camiseta para votar por algún interés en particular, hay que ponérsela para que se sepa qué ocurre con el manejo de entradas en cada partido de la selección peruana y saber qué ocurrió con las vacunas tramitadas de manera poco transparente por parte de la Federación Peruana de Fútbol y el ministro de Salud Óscar Ugarte ”, agregaron.

Comunicado de la barra Sentimiento Blanquirrojo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.