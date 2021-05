A una jornada del final y dependiendo de sí mismo para ser campeón, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no entiende “otra palabra que no sea no aflojar”. El DT destacó al equipo por encima de las individualidades en el 2-1 al Osasuna y expresó que eligió esta profesión para “llegar a estos momentos”.

”Es nuestra vida. Elegimos esta profesión intentando hacer lo mejor que podamos para llegar a estos momentos. Después, es un deporte, le toca ganar a uno y a algunos les tocará perder”, repasó en la rueda de prensa telemática en el Wanda Metropolitano, donde ganó 2-1 y quedó a una victoria de levantar el título. Para ello, debe ganar en Valladolid en el cierre de LaLiga.

Lo preparará “con la misma ilusión” que llegó “en 2011 a entrenar al equipo”. “Llegar con frescura, ser un equipo aguerrido, contragolpeador, que pueda sostener el ataque, con buena respuesta a la pérdida de la pelota, que el aficionado se siga sintiendo orgulloso del equipo que tenemos... Ese es el objetivo. A prepararnos de la mejor manera. No entiendo otra palabra que no sea no aflojar”, señaló.

”No pienso negativamente, sino en trabajar, en empezar la semana buscando primero descansar, encontrar frescura, encontrar la mejor preparación para afrontar una final que será en Valladolid, un rival que también necesita de su victoria, y no me pasa otra cosa por la cabeza que preparar bien la semana”, prosiguió Simeone, que insistió en el “juego asociado” para abordar a la defensa del Osasuna.

A Valladolid llegará como líder, porque este domingo remontó al conjunto navarro. “Cuando nos paramos no sé en qué minuto para tomar agua, les dije (a los jugadores): ‘Lo que tenemos que hacer es empatar, porque el empate nos va a llevar a ganar el partido’. Por suerte, apareció el gol de Lodi, con un gran pase de Joao, y la definición de Suárez, de goleador de área, de jugador importante. Me quedo con el equipo. La palabra equipo es un poco lo que puede mostrar todo lo que venimos haciendo esta temporada”, explicó.

Con información de EFE.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.