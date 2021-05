Fiorella Conroy: “El mejor campeonato es estar feliz con lo que haces”

En 2019, Fiorella Conroy llegó a la cima de un deporte en el que inició buscando una manera de encontrar cierto tipo de equilibrio en su vida. Nunca pensó en ser campeona mundial, pero su dedicación y disciplina la llevaron a ser una de las mayores exponentes de muay thai en nuestro país. Hoy forma parte de la campaña “Play New”, en la que promueve la práctica del deporte en jóvenes a manera de juego y los alienta a levantarse del sillón porque “de repente tienes adentro un campeón y no lo sabes”.

- ¿Qué sientes cuando recuerdas el título mundial del 2019?

Muchas emociones, nada ha sido fácil, fueron años de sacrificio, de dejar bastantes cosas de lado y de estar ahí haciendo las cosas con dedicación y perseverancia.

- Tú has practicado muchos deportes, ¿qué fue lo que te conquistó del muay thai?

Todo, cada deporte que he practicado en mi vida tiene un sentimiento distinto, por ejemplo, el surf me provoca cosas distintas a las que me deja el skate. Lo que me gustó del muay thai fue que me dio una disciplina distinta, acá tienes que llegar a un peso, cumplir con horas de entrenamiento, aprender a tener seguridad de ti misma y ser valiente.

- ¿Cómo hace un deportista para perder el miedo?

Es un proceso que toma tiempo. Cuando empecé a hacer muay thai, tenía miedo de los golpes. Con el tiempo, aprendí a defenderme, gané confianza y eso me ayudó a perder el miedo. Cada vez que uno sube al ring, siempre hay nervios y eso genera miedo, pero ya depende de ti mostrar seguridad en el ring, no dejar que el miedo se apodere de ti ni mostrárselo a tu oponente, sino enfocarte en ti.

- Tú has dicho también que disfrutas mucho la parte espiritual del muay thai...

El muay thai es un arte marcial, y como arte, tiene una parte espiritual atrás. Pude viajar a Tailandia y pude ver esa parte del deporte que quizás muchas personas no la ven. Al fusionar la parte deportiva y espiritual, comienzas a disfrutarlo más. Además, visitar Tailandia que es ‘La Meca del Muay Thai’ me ha llevado a conocer mucha gente y a hacer muchos amigos que todos tienen afán de aprender, eso también alimenta el espíritu.

- ¿En qué estás enfocada en estos momentos?

Ahora estoy enfocada en entrenar y dar clases, acomodar mis horarios para poder hacer ambas cosas y dedicarle el tiempo suficiente. Las clases que doy son presenciales y virtuales.

- ¿Qué sensación te deja dar clases a niños?

Es una sensación buenísima porque yo trato también de transmitir la parte espiritual del deporte y no solo la parte de golpear y defenderse. Trato de enseñar que al practicar este deporte puedes sentirte más seguro, más valiente, hay muchos niños que tienen muchas cosas dentro que no las sacan.

Manejar un grupo de niños es interesante porque cada niño es un mundo diferente, siento que es una terapia de desfogue para ellos, sobre todo, en estos tiempos donde pasan mucho tiempo encerrados.

- ¿En que consiste la campaña “Play New”?

Es una de mis campañas favoritas de Nike porque te invita a hacer deporte a través del juego. Lo bueno de esta campaña es que, a través de deportistas reconocidos, están promoviendo el deporte desde una manera más recreativa, para que no tengas miedo a caerte o al fracaso. Además, invita a la práctica del deporte sin distinción de géneros.

- ¿Qué es lo más difícil de hacer un deporte nuevo?

Lo más difícil siempre es empezar, dar el primer paso. Por ejemplo, yo hace un tiempo empecé a practicar wakeboarding, que al principio me dio miedo porque es en mar abierto, y ahora me divierte mucho. Yo soy campeona de muay thai, pero también me doy cuenta que no todo es competencia. El mejor campeonato que uno puede ganar es sentirse feliz con lo que está logrando, saber que no tuviste miedo en intentarlo.

- Y en tu caso, ¿cómo se dio tu inicio en el muay thai?

En ningún momento pensé en ser campeona mundial. Yo entré al muay thai como una especie de terapia mental. Me gustó tanto que le metí ganas, me propusieron pelear, me fue bien y le di más dedicación, empecé a ver videos, viajar para entrenar y eso me ayudó a lograr lo que conseguí. Uno puede empezar como jugando y quién sabe, de repente tienes adentro un campeón y no lo sabes.

- ¿Crees que ya hay más igualdad de género en los deportes de contacto?

Hace unos años, habían menos chicas practicando, hoy hay muchísimas. Creo que hemos avanzado, pero aún estamos bastante lejos y es un tema de educación también, hay muchos que piensan que no está muy buen visto que una mujer haga un deporte un poco ‘agresivo’.

- ¿Viviste alguna situación similar?

A mí siempre me ha interesado que el deporte que haga me haga feliz, sin importarme el resto. Cuando competía en skate, sí me llegué a dar cuenta de cierta falta de igualdad. Por ejemplo, a las mujeres les daban de premio un polo, mientras que a los hombres les daban plata o un skate. En tema de premios, sí hay una diferencia bastante marcada y no es justo que no haya tratamiento igualitario cuando tanto hombres como mujeres se entregan al 100%.

- ¿Cómo ves el desarrollo del muay thai en el Perú?

Hay muy buenos peleadores, aunque la mayoría está dando un salto a las MMA porque hay más eventos, pero el nivel de muay thai en el Perú es muy bueno. Esperemos que después de la pandemia aparezcan más chicos que de repente dejaron de entrenar.

- ¿Darías tú ese salto a las MMA?

No cambio el muay thai por nada porque me gusta mucho la parte mística y tradicional del deporte. No creo que lo haga realmente, aunque sí me gustaría tener una pelea por ahí para vivir esa experiencia.

- ¿Se puede vivir siendo peleador de muay thai?

Aquí no. Por pelear, o no te pagan o te pagan muy poco. De hecho, lo que te pueden pagar no cubre la dieta, la suplementación, el entrenamiento, etc. Es por eso que muchos viajan a pelear en eventos de mayor magnitud.

- ¿Qué planes tienes para este año?

Me gustaría irme a Estados Unidos a entrenar un par de meses y buscar peleas por allá. Luego, regresar a Tailandia que los eventos han empezado a activarse. Creo que eso sería lo mejor para retomar ese roce de peleas que no lo tengo hace año y medio. También tengo pensado viajar a provincias para seguir promoviendo el deporte como parte de una terapia mental, como desfogue de energía.

