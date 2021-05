Atlético Madrid vs. Osasuna: Renan Lodi anotó el 1-1 tras un potente remate

Si no se sufre, no se goza dice uno de los lemas del Atlético de Madrid que tuvo remar con el marcador en contra para sacar una importante victoria y quedar como único puntero de LaLiga Santander. En el primer tiempo, los colchoneros fallaron varias ocasiones de gol e incluso les anularon un tanto de Savic. La visita, que no había salido mucho del área, logró abrir el marcador a través de Budimir en uno de los escasos contraataques. Cuando todo parecía perdido, aparecieron Lodi y Suárez.

Se jugaba el minuto 82 de la segunda mitad cuando Joao Félix sacó un preciso centro para Renan Lodi. El brasileño se internó en el área del Osasuna, se perfiló y sacó un potente zurdazo para vencer a Herrera y marcar el 1-0 del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

