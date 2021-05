Zidane sobre Real Madrid y la definición de LaLiga: “Lo vamos a dar todo”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseveró que es la temporada que más orgulloso se siente de sus jugadores y subrayó que pese a las continuas bajas y el coronavirus, están “listos para las dos últimas jornadas”, en las que buscarán hasta el final ser campeones de Liga.

“Llegamos en muy buenas condiciones tras ganar el jueves (en Granada) con un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Me ayuda a pensar que estamos listos para las dos últimas jornadas. Lo vamos a dar todo, el cien por cien, y no tengo ninguna duda. No está todo en nuestras manos pero sabemos que podemos hacerlo”, sostuvo en rueda de prensa.

El técnico madridista quiso resaltar el mérito que tiene su plantilla por seguir peleando por el título pese a que tuvo varios lesionados esta campaña. “ Es la temporada más difícil, estoy muy orgulloso de la plantilla, de todos los jugadores. Con todo lo que nos ha pasado, nunca hemos parado de trabajar pensando que podíamos ganar cosas hasta el final. Lo están dando todo ”.

“Todos los años he estado orgulloso, los jugadores siempre quieren competir, les gusta jugar y entrenar. Ahora más porque hemos tenido muchas dificultades, lesiones y cosas raras este año. Por eso, que al final no hayan querido dejar de hacer las cosas bien me hace estar más orgulloso este año”, añadió.

Confirmó Zidane la recuperación del brasileño Marcelo que viajará a Bilbao y podrá jugar ante el Athletic Club. “Marcelo va a estar con nosotros, ya no le molesta nada y va a estar”.

Y pidió a sus jugadores que no piensen en lo que le queda al Atlético de Madrid y se centren en vencer sus dos partidos. “Tenemos que mirar lo que nosotros podemos controlar, nuestro partido, en el resto no sabemos lo que va a pasar. Lo importante es que ganemos los tres puntos, que compitamos ante un rival muy bueno, que lo hace muy bien como equipo. Lo vamos a dar todo”.

Terminó valorando la dificultad que tiene un entrenador a la hora de gestionar una plantilla en la que todos quieren jugar y entendiendo que hay futbolistas en su plantilla que no jugaron ante el Chelsea en Londres, que se sintieron molestos.

“Todos los jugadores lo que quieren es jugar, no solo los que piensan que tienen que jugar porque tienen nombre. Los que más tienen cuando no juegan están molestos. Lo entiendo y lo respeto. Son ellos los que luchan, pero hay una parte del entrenador que tiene que gestionar a 25 jugadores. Es difícil, pero lo asumo. Lo más importante es respetarlos y yo siempre lo he hecho mucho. No lo parece cuando uno no juega, pero lo tengo que gestionar. Todos son útiles e importantes en la temporada”, sentenció.

Con información de EFE

