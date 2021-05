Vacunación frustrada: Minsa suspendió inoculación de jugadores y comando técnico de la selección peruana

La pandemia ha generado requisitos, no obligatorios, pero sí necesarios, para que nuestros deportistas puedan representarnos en eventos específicos a nivel internacional. La Copa América es uno de estos torneos, es por ello que Conmebol accedió a unas 50.000 vacunas tras llegar a un acuerdo con la empresa Sinovac. El objetivo es inmunizar a todas las selecciones antes de disputar el torneo más importante de nuestro continente; sin embargo, al no estar aprobado su ingreso a nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol buscó la forma de vacunar a jugadores y comando técnico de la selección nacional.

El ente llegó a un acuerdo con el Minsa para la distribución de 100 vacunas e incluso se supo que la inoculación estaba prevista para iniciarse ayer, es por ello que muy temprano Ricardo Gareca y su comando técnico, así como un grupo de jugadores del medio local (Martín Távara, Nilson Loyola, Christian Ramos, Horacio Calcaterra y Alex Valera), incluidos en la lista preliminar de 50 jugadores, arribaron a la Videna para recibir la primera dosis de Pfizer. Hecho que causó gran controversia en redes sociales.

Se supo que la indignación de la gente llevó a que la decisión sea discutida en Consejo de Ministros y que finalmente sea el mismo presidente de la República, Francisco Sagasti, quien decidiera que se diera marcha atrás. Así, horas después, era el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien confirmaba que se suspendía la aplicación de estas dosis a la delegación bicolor.

Algo que fue ratificado a través de un comunicado en el que se asegura que el pedido de la FPF ha sido presentado en consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para determinar si cumple con los criterios normativos y éticos aprobados.

Trascendió que, ante el escándalo, el ‘Tigre’ decidió no vacunarse mientras el proceso no sea transparente, mientras tanto hay jugadores que se han pronunciado a favor de ser vacunados. “Estuve citado en la Videna por el tema de las vacunas, luego nos explicaron y los futbolistas entendemos esta situación. Entiendo la molestia de la gente, pero también creo que están siendo injustos con nosotros. Vamos a representar al país y la Conmebol nos citó, nosotros no tenemos la culpa”, declaró Christian Ramos.

Cabe indicar que el Comité Olímpico Peruano le pidió de manera oficial, a través de una carta en el mes de febrero, a Sagasti que la delegación peruana que viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio sea vacunada y parte de esta ya inició su vacunación el pasado 8 de mayo.

Comunicado del Minsa

Ministerio de Salud aseguró que el pedido de la FPF será presentado ante el Comité Consultivo.

