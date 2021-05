Cruz Azul vs. Toluca EN VIVO se volverán a enfrentar, esta vez, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Este importante duelo se llevará a cabo el sábado 15 de mayo desde las 9.05 p. m. en el Estadio Azteca y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TUDN para México, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de manera online gratis .

La Máquina Cementera tendrá un duro reto cuando reciba al Toluca en el Estadio Azteca, pues perdieron el partido de ida por 2-1. Derrota que significó perder el invicto de 19 partidos en lo que va de esta temporada.

“Yo soy el responsable de lo que pasó hoy en el campo. Ya analizaremos lo que hicimos mal en este partido. Vamos a intentar resolverlo. De todas maneras hoy no se iba a resolver la eliminatoria”, señaló en conferencia de prensa el entrenador Juan Máximo Reynoso, quien fue criticado por el once que inició acciones en el Nemesio Diez.

El estratega peruano señaló que confía en poder darle vuelta al marcador adverso. “Nos vamos dolidos en el alma, pero sé que en la vuelta vamos a tener un resultado distinto. Lo digo porque me encantó la actitud de mis muchachos después del partido en el vestuario, por eso no me voy preocupado; por la actitud positiva de mis muchachos”, culminó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cruz Azul vs. Toluca?

Cruz Azul vs. Toluca se verán las caras este sábado 15 de mayo desde las 9.05 p. m. en el Estadio Azteca, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

México: 9.05 p. m.

Perú: 9.05 p. m.

Ecuador: 9.05 p. m.

Colombia: 9.05 p. m.

Bolivia: 10.05 p. m.

Venezuela: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Argentina: 11.05 p. m.

Uruguay: 11.05 p. m.

Brasil: 11.05 p. m.

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Toluca?

Para poder ver Cruz Azul vs. Toluca, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de Liga MX, acá te dejamos los canales de transmisión para que lo sintonices:

Costa Rica - TUDN Radio

El Salvador - TUDN Radio

Guatemala - TUDN Radio

Honduras - TUDN Radio

México - TUDN, Las Estrellas TV

Nicaragua - TUDN Radio

Estados Unidos - ESPN Deportes, Univisión, TUDN USA.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO en México?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Total Play: 503 (SD).

Cruz Azul vs. Toluca: probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; José Martínez, Julio Domínguez, Juan Escobar, José Rivero; Guillermo Fernández, Elías Hernández, Yoshimar Yotún, Orbelín Pineda; Santiago Giménez y Jonathan Rodríguez.

Toluca: Luis García; Diego Rigonato, Miguel Barbieri, Torres Nilo, Raúl López; Claudio Baeza, José Vázquez, Kevin Castañeda, Rumbens Sambueza; Michael Estrada y Alexis Canelo.

